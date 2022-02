États-Unis : Tesla rappelle 817 000 voitures en raison d’une alerte sonore de ceinture de sécurité

Nous avons récemment annoncé que Tesla devrait appeler 54 000 voitures électriques en raison de la fonction Full Self-Driving. Et voilà que la société d’Elon Musk revient dans l’actualité pour avoir dû rappeler plus de 817 000 véhicules aux États-Unis à cause de l’avertissement sonore sur la ceinture de sécurité.

Selon les informations, cette alerte peut ne pas retentir lorsque le conducteur ne place pas la boucle dans la prise, dès que la voiture se met en mouvement.

817 000 voitures Tesla appelées pour un problème d’alerte de ceinture de sécurité

Selon Reuters, Tesla rappelle plus de 817 000 véhicules aux États-Unis en raison d’une alerte sonore qui peut ne pas être activée une fois que la voiture a commencé son trajet et que le conducteur n’a pas mis la boucle de voiture sur votre voiture.

Jeudi, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que les véhicules Model S et Model X 2021-2022, Model 3 2017-2022 et Model Y 2020-2022 ne répondaient pas à une norme de sécurité fédérale. Protection » car l’alerte sonore n’est pas activée. De cette façon, la compagnie d’électricité effectuera une mise à jour via OTA pour résoudre ce problème.

Tesla a déclaré à la NHTSA qu’au 31 janvier, la société n’était au courant d’aucun accident ou blessure lié à ce problème. Dans un document déposé par l’autorité routière, la marque d’Elon Musk indique que l’Institut sud-coréen de recherche et d’essais automobiles (KATRI) l’a alertée le 6 janvier sur le problème.

Selon le constructeur, les véhicules rappelés auront une erreur logicielle qui empêchera l’alerte sonore de s’activer dès que les voitures commenceront à marcher dans certaines circonstances. En tant que tel, le problème est limité aux mêmes circonstances où le signal d’avertissement est interrompu dans le cycle de conduite précédent et la boucle de la ceinture de sécurité n’a pas été verrouillée après cette interruption.

Cependant, l’entreprise ajoute que le problème n’affecte pas l’activation de l’alerte sonore de ceinture de sécurité lorsque le véhicule dépasse 22 km/h et que la boucle de ceinture de sécurité du conducteur n’est pas détectée comme étant engagée. Cela n’affecte pas non plus la précision de l’alerte visuelle de la ceinture de sécurité.

C’est une énième situation délicate à résoudre pour Tesla, qui s’ajoute à bien d’autres survenues ces derniers mois.