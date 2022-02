L’une des guerres les plus récentes dans lesquelles Apple a été entraînée se concentre sur l’App Store et la possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store. Des accusations de monopole ont émergé et même le gouvernement de plusieurs pays a adopté des positions fermes.

Les actions ont gagné en pertinence et une étape importante vient d’être franchie. Lorsque l’Open App Markets Act est adopté par un comité du Sénat américain, la possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store d’Apple sur iOS est beaucoup plus proche.

La guerre d’Apple pour protéger iOS et iPhone

L’une des raisons invoquées par Apple pour la sécurité et la protection des utilisateurs sur iOS est son contrôle sur les applications. Ceux-ci ne peuvent être installés que via l’App Store, ce qui garantit que seuls ceux qui sont audités et validés ont lieu sur l’iPhone.

Bien sûr, cela entraîne beaucoup de contrôle, ce qui a été l’un des arguments de ceux qui accusent Apple de monopole. Le géant de Cupertino contrôle quelles applications sont présentes et a même accès à une partie des bénéfices générés dans son magasin.

L’adoption de l’Open App Markets Act par le comité judiciaire du Sénat nous rapproche un peu plus de la promulgation de cette législation. Ce projet de loi permettra aux gens de télécharger des applications directement à partir d’entreprises extérieures plutôt que d’être obligés de passer par les magasins d’applications officiels. – La sénatrice Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) 3 février 2022

Il sera très simple d’installer des applications en dehors de l’App Store

Ce scénario pourrait bientôt changer, à la suite de plusieurs mesures qui ont été prises. Le plus important d’entre eux se trouve aux États-Unis et s’appelle l’Open App Markets Act, qui veut ouvrir l’installation d’applications en dehors des magasins de tout fabricant, ce qui met en péril l’écosystème Apple.

Cette loi est sur le point d’être approuvée, après avoir fait un pas de géant vers sa mise en œuvre et sa concrétisation. Il a été approuvé par le Comité judiciaire du Sénat américain, ce qui l’amène à être discuté et voté au Sénat lui-même, où il peut être adopté directement.

Apple avait mis en garde contre les dangers du changement

Avant ce vote de la commission judiciaire du Sénat américain, Apple avait lancé un appel aux sénateurs et mis en garde contre les dangers de l’installation d’applications sur iOS. Selon l’entreprise, et en utilisant son argument habituel, ce sera le moyen d’ouvrir la porte aux logiciels malveillants et au vol de données des utilisateurs.

S’il est approuvé aux États-Unis, ce changement devrait être global et affecter tous les utilisateurs. Apple devra changer iOS de manière profonde et devra abandonner certaines de ses règles fermes de contrôle et de surveillance des applications pouvant être installées sur l’iPhone.