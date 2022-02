Microsoft promet encore plus de nouveautés pour Windows 11 dans le programme Insider

L’une des forces de Microsoft est son programme Insider, qui s’applique à Windows 11 et a déjà eu du succès dans la version précédente. Avec ce programme, vous pouvez tester toutes les nouvelles à l’avance, en détectant les problèmes.

Le géant du logiciel veut encore prolonger l’arrivée de ces nouveautés, avec un renforcement de ses expériences disponibles. Cela permettra aux nouvelles d’arriver largement en 2022 et d’être évaluées à un rythme élevé.

C’est dans le cadre du programme Windows 11 Insider que de nombreuses nouveautés ont été rendues publiques. C’est le moyen conçu il y a quelques années pour tester et évaluer bon nombre des améliorations dont nous disposons actuellement et que nous utilisons dans ce système.

Microsoft en veut encore plus et c’est pourquoi il a maintenant révélé à quoi ressemblera l’année 2022, en ce qui concerne ce programme et ce qu’il apportera. Le géant du logiciel promet de nombreuses nouveautés, qui suivront la philosophie du programme Insider.

Ceux-ci seront apportés dans le déjà connu Feature Experience Pack, qui sera repris dans cette nouvelle version. Cela permettra de séparer les nouvelles expériences du cœur du système d’exploitation et de garder les 2 développements parallèles et sans interférer directement.

Ainsi, et d’après ce qui a été révélé, les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 seront disponibles via les packs Windows Feature, Web et Online Service Experience. Celles-ci seront appliquées au-dessus des nouvelles versions du système d’exploitation et donc complètement indépendantes à tous les niveaux.

Quelque chose qui a été précisé par Microsoft est qu’aucune des nouvelles n’est garantie d’être rendue réelle dans la version finale. Ils seront testés et matures dans des tests publics, puis évalués et s’ils sont prêts, ils pourront intégrer les versions finales de Windows 11.

Il s’agit d’un changement important de Microsoft à Windows 11, car il permet de développer de nouvelles fonctionnalités de manière isolée et indépendante. Ainsi, le système de base grandit et se libère de situations anormales, tandis que de nouveaux développements et améliorations sont en cours de préparation.