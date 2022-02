Le PDG de Microsoft admet que le Metaverse n’est en fait que des jeux

Pourquoi c’est important : depuis que des entreprises technologiques comme Facebook (lorsqu’il s’est rebaptisé Meta) ont commencé à décrire le métaverse comme un monde virtuel en 3D où les gens se rencontreront à l’aide d’avatars, les gens ont immédiatement commencé à le comparer aux jeux vidéo. Le PDG de Microsoft cette semaine semble s’être penché sur l’association, suggérant que l’histoire de Microsoft dans le jeu aidera ses ambitions de métaverse.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment accordé une interview au Financial Times (réimprimé par Ars Technica), dans laquelle il a exposé le potentiel du métaverse et ses similitudes avec les jeux. Il est allé jusqu’à dire que les deux sont essentiellement la même chose.

« Vous et moi serons bientôt assis sur une table de salle de conférence avec nos avatars ou nos hologrammes ou même des surfaces 2D avec son surround », a déclaré Nadella, réfléchissant aux 20 ans de la Xbox et aux diverses franchises de jeux produites par Microsoft, comme Forza et Simulateur de vol. « Devinez quoi? L’endroit où nous faisons cela depuis toujours… est le jeu. «

Nadella a ensuite suggéré que les plans de Microsoft impliquent de rendre les outils de création de jeux plus largement disponibles pour ceux qui souhaitent construire dans le métaverse. Un exemple qu’il a avancé pourrait être une simulation numérique d’une usine. Nadella pense également que les jeunes générations, déjà habituées à utiliser des avatars dans les jeux, s’acclimateront plus facilement à l’utilisation d’avatars à d’autres fins.

Dans le reste de la longue interview, Nadella a abordé d’autres sujets comme ce que l’avenir pourrait apporter pour le travail à distance et un Internet sur lequel on peut naviguer avec une seule identité cohérente.

Selon des rapports récents, les ambitions métavers de Microsoft pourraient être en difficulté. La société a annulé une version plus récente de HoloLens, un accord de réalité mixte avec Samsung s’est effondré et certains employés de cette division sont partis pour rejoindre Meta.