Satin : un kit super complet pour soigner la beauté féminine

A l’approche de la Saint Valentin, la même question se pose toujours, qu’offrir ? Aujourd’hui, Netcost-security.fr a une suggestion pour les dames, un kit pour faire face à la beauté féminine.

Satin est un kit d’épilation féminine qui offre plusieurs fonctionnalités.

Prozis Satin : tondeuse électrique 4 en 1

Satin de Prozis est une tondeuse électrique 4 en 1 pour la beauté féminine. Avec un design ergonomique super élégant, le Satin est livré avec des lames en acier inoxydable pour une coupe confortable. Ce kit est portable et fonctionne avec une pile AA.

Satin de Prozis fonctionne comme une tondeuse à sourcils, une brosse pour le visage et une tondeuse à bikini. En tant que tondeuse à sourcils, il vous permet de définir parfaitement votre longueur et votre style. En tant que brosse faciale, elle permet un nettoyage et un massage en profondeur pour une peau visiblement lisse, éclatante et fraîche. Créez une ligne de bikini parfaite. La tête ergonomique permet une utilisation confortable.

En plus des caractéristiques susmentionnées, il fonctionne également comme une tondeuse corporelle, vous permettant de vous débarrasser des poils indésirables.

Spécifications principales du kit d’épilation féminine en satin

Poids : 72 grammes

Dimensions : 136 x 28 Ø mm

Matériau de la lame : acier inoxydable SUS420J2

Bruit : ≤ 73 dB

Tension d’entrée : 1,5 V

Classement IP : IPX5

Type de pile : AA alcaline (non incluse)

Performances de la batterie : jusqu’à 65 minutes

À l’intérieur de la boîte

1 x Kit d’épilation pour femmes Satin de Prozis

1 x tête de tondeuse à sourcils

1 x tête de coupe bikini

1 x tête de brosse faciale

1 x tête de tondeuse corporelle

1 x accessoire de nettoyage

1 x sac de transport

1 x Guide rapide

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter ce Satin Kit avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 de la validation de ta commande).

satin