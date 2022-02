Marre des gros smartphones ? Attendez le Xiaomi 12 mini

AIMIUVEI Montre Connectée Femme, Smartwatch Fitness Sport Étanche IP67 avec Gestion Féminine, Cardiofréquencemètre, Montre Connecter pour Femmes Moniteur de Sommeil Oxygène Sanguin pour Android iOS Or

🌈【Montre Connectée Femmes Élégante】AIMIUVEI montre connectée femmes a un écran couleur haute définition de 1,08 pouce, une sensibilité élevée, un écran tactile complet, un corps mince de 9,8 mm, un matériau en alliage de zinc durable sans perdre de lustre. La montre est équipée de deux bracelets (acier et silicone) , c'est le meilleur choix pour le travail, les rencontres et le sport. Vous pouvez également personnaliser le cadran pour créer votre propre style unique. 🌈【Préférence des Femmes】AIMIUVEI montre femme support le rappel du cycle menstruel (la gestion menstruelle, la préparation de la grossesse et le rappel d'ovulation). Vous pouvez personnaliser le mode de rappel et l'heure dans l'application Da Fit. Les données du téléphone se synchroniseront avec votre montre intelligente et vous rappelleront à temps. C'est le meilleur cadeau pour votre petite amie et votre femme, AIMIUVEI vaut la peine de choisir. 🌈【Mode Sportif & Étanche IP67】AIMIUVEI montre intelligente dispose de 7 modes sportifs (marche, course à pied, cyclisme, basketball, football, badminton, sauter à la corde), la montre connectée vous suit dans vos performances sportives, podomètre, chronometre, distance, calories, c'est votre assistant parfait. Étanchéité IP67, étanche à la poussière et à l'eau, tu peux transpirer autant que tu veux et profitez du sport. 🌈【Moniteur de Santé】 AIMIUVEI smartwatch utilise le capteur, surveillez votre fréquence cardiaque, oxygène sanguin et pression artérielle après avoir connectée votre téléphone via Bluetooth. Vous fournir des indicateurs physiques et des données de santé (veuillez vérifier l'enregistrement de données dans Da Fit APP). Analysez votre sommeil scientifique (sommeil profond, sommeil léger), pour vous aider à prendre de bonnes habitudes de sommeil. 🌈【Autres Fonctions & Compatible】 AIMIUVEI Smartwatch support notification intelligente (Facebook, Instagram, WhatsApp ,Skype ,etc), notifications d'appels, vous n'avez pas à vous soucier de manquer des informations importantes. De plus, elle a fonction de mode théâtre, contrôle de la musique, contrôle de la caméra, prévisions météos. La montre intelligente est compatible avec les téléphones équipés d'Android 4.4 et iOS 8.0 et supérieur.