WhatsApp a 2 autres fonctionnalités intéressantes sur le chemin des smartphones

WhatsApp a surpris les utilisateurs et introduit de nouvelles fonctionnalités à un rythme très élevé. Cela s’étend de son interface à la façon dont le service communique avec les utilisateurs, apportant encore plus de sécurité.

Poursuivant ces améliorations constantes, il y a maintenant deux nouveautés importantes qui plairont certainement à tous les utilisateurs. On parle de la possibilité d’avoir plus de temps pour éliminer les messages et de l’arrivée imminente des réactions aux messages reçus.

Bien qu’elles apparaissent et puissent même être testées par certains utilisateurs, les nouvelles de WhatsApp ont été conservées pour être testées et mûrissent constamment. Ce n’est qu’ainsi qu’ils peuvent offrir aux utilisateurs la garantie qu’ils sont prêts.

Encore plus de temps pour supprimer des messages sur WhatsApp

La première nouveauté qui est déjà en préparation donne bientôt à l’utilisateur encore plus de contrôle sur la manière dont les messages peuvent être supprimés. Ceux-ci peuvent déjà être éliminés, mais seulement dans un court laps de temps.

Le grand changement est que les plans de WhatsApp semblent avoir changé et maintenant nous n’aurons plus que 2 fenêtres de temps pour supprimer les messages. Ce qui a été révélé indique que ceux-ci ont la valeur 12 heures et 2 jours.

Reactions est une autre nouveauté de ce service de messagerie

Les utilisateurs ne choisissent pas toujours de répondre aux messages qu’ils reçoivent. Parfois, il suffit d’un emoji ou d’un gif pour tout dire. Ce sur quoi le reste du service a parié, ce sont les réactions, qui sont désormais de plus en plus en vogue.

WhatsApp prépare les réactions aux messages (sécurisées par un cryptage de bout en bout) dans une nouvelle mise à jour à venir de la version bêta de WhatsApp pour Android et iOS. pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) 2 février 2022

WhatsApp, qui jusqu’à présent ne disposait pas de cette fonctionnalité, semble être sur le point de la recevoir. Cela se voit déjà dans les tests internes et montre clairement comment cela fonctionnera. Ce n’est pas quelque chose de complètement nouveau, mais cela suit la ligne de ce que les autres proposent déjà.

Ce sont, sans aucun doute, deux nouveautés importantes et intéressantes. Bientôt ils seront certainement présentés officiellement et accessibles à tous. Bien sûr, ils seront toujours testés publiquement au préalable pour valider tout ce qu’ils proposent.