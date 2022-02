Plus de nouvelles révélées sur Gran Turismo 7

Comme nous l’avons suivi ces derniers mois (voir ici, ici ou ici), Gran Turismo 7 peaufine la direction vers son lancement, qui approche à grands pas.

Plus de nouvelles ont été révélées récemment sur le jeu développé par Polyphony Digital et qui marque le retour de l’un des plus grands symboles de l’univers Playstation.

Le 4 mars approche, c’est-à-dire que le lancement de Gran Turismo 7 est presque là.

Comme nous l’avons suivi (voir ici, ici ou ici), Sony Playstation a beaucoup investi dans le retour de son exclusivité et a récemment dévoilé plus de nouveautés.

Le potentiel de la Playstation 5

En tant que l’une des exclusivités Sony Playstation les plus précieuses et celle qui compte les fans les plus fidèles et fidèles, Gran Turismo 7 apparaît dans ce premier trimestre comme le premier de la série à être développé pour les consoles de nouvelle génération.

En soi, ce fait provoque déjà un niveau élevé d’anticipation et d’attentes, mais si nous prenons en compte la qualité des versions des éditions précédentes, il sera facile d’anticiper un jeu de mauvais augure au niveau que GT nous a utilisé.

Récemment, Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui montre davantage le gameplay de Gran Turismo 7. Cette nouvelle vidéo, intitulée « Conquer Your Seat », et que nous avons montrée ci-dessus, se concentre essentiellement sur le potentiel de la console de nouvelle génération explorée par Gran Turismo 7. .

Les images de cette nouvelle bande-annonce ont été capturées sur une PlayStation 5, et mettent en avant le potentiel de la console, soulignant l’importance des gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense qui permettent de ressentir, par exemple, la vibration du freinage antiblocage. système, le braquage des roues et la variation de la résistance au freinage de chaque voiture.

Il convient également de mentionner que, grâce à un retour haptique immersif, il est possible de ressentir la position sur la route, des légères irrégularités de l’asphalte aux surplombs des accotements.

D’autre part, le rôle de l’audio 3D de la console Playstation 5 est également mentionné, ce qui permet une plus grande sensation d’immersion et de positionnement, donnant aux joueurs l’impression qu’ils sont au milieu des courses et peuvent percevoir, par exemple, la position de d’autres voitures sur la route immédiatement.

N’oubliez pas que Gran Turismo 7 arrive exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 4 mars.

État des lieux et Gran Turismo 7

En attendant, et afin de permettre aux joueurs d’avoir une idée plus concrète du jeu, Sony Interactive Entertainment invite toutes les parties intéressées à suivre, en direct, à 22h00 (heure du Portugal continental) le 2 février, la diffusion du premier épisode du State of Play 2022, dédié aux modes et fonctionnalités de Gran Turismo 7.

Ce nouvel épisode de State of Play, qui durera plus de 30 minutes, présentera de nouvelles séquences et gameplay capturés sur PlayStation 5 et pourra être suivi sur les chaînes PlayStation officielles sur YouTube et Twitch.

Il n’est jamais exagéré de se rappeler que… Gran Turismo 7 arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 4 mars… en exclusivité.