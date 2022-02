Intel étend son programme de primes aux bugs avec un groupe de hackers d’élite sous la bannière Project Circuit Breaker

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a élargi son programme de primes de bugs avec l’introduction de Project Circuit Breaker, qui consistera en des événements ciblés et limités dans le temps axés sur la recherche de bugs dans les micrologiciels, les GPU, les hyperviseurs, les chipsets, etc. Dans de nombreux cas, les participants auront accès à des logiciels bêta et à des produits en pré-lancement lorsqu’ils rechercheront des vulnérabilités dans les micrologiciels, les chipsets et les processeurs.

Intel fournira une formation et créera des opportunités de collaboration pratique avec les ingénieurs d’Intel. Le premier événement Project Circuit Breaker, nommé Camping with Tigers, a été lancé en décembre avec un groupe de 20 chercheurs utilisant des processeurs Intel Core i7 (anciennement Tiger Lake). Il se déroulera jusqu’en mai, offrant aux participants des multiplicateurs de primes à trois étapes pour les vulnérabilités éligibles.

Les programmes de primes aux bugs se sont révélés incroyablement utiles aux fabricants de matériel et de logiciels ces derniers temps. En 2021, Intel a déclaré que 97 des 113 vulnérabilités trouvées en externe avaient été signalées via son programme de primes de bugs. avec des chercheurs pour renforcer les pratiques d’assurance de la sécurité de l’industrie, en particulier en ce qui concerne le matériel.

Intel n’a pas discuté des récompenses potentielles, mais son programme standard de primes de bugs propose des récompenses allant de 500 $ à 100 000 $.

Intel a déjà un classement pour les participants à Camping with Tigers, avec les gagnants du premier tour qui seront nommés à la mi-février, suivis des récipiendaires de la deuxième ronde à la mi-avril et des gagnants du troisième tour à la mi-mai. Les personnes intéressées à en savoir plus sur Project Circuit Breaker peuvent commencer par la FAQ d’Intel.