Charger votre ordinateur portable sans fil : vous disposez de ces options

En fait, un paradoxe : les ordinateurs portables se connectent à Internet, sont pratiquement indépendants d’une alimentation électrique et, dans certains cas, peuvent même accéder aux communications mobiles. Vous ne pouvez les charger sans fil qu’avec un tapis de charge. Du moins pas entièrement. Mais vous avez quelques options plus pratiques que la prise de charge :

1.Kit de charge sans fil Lenovo Go USB-C

Kit de chargement sans fil Lenovo Go USB-C : chargez votre ordinateur portable sans fil avec une astuce. Image : Lenovo

Vous pouvez en fait vous faciliter la tâche : si vous souhaitez recharger votre ordinateur portable sans fil, vous pouvez acheter le kit de chargement sans fil Lenovo Go USB-C, qui devrait également apparaître sur le marché allemand en 2022. Ici, vous préparez votre ordinateur portable avec une bande de contact, qui occupe également un port USB-C dans votre ordinateur portable. Vous le placez ensuite sur un tapis de charge qui est connecté à une prise de courant. Coût point : moins de 200 euros.

Le kit de charge sans fil Lenovo Go USB-C ne fonctionne que pour les ordinateurs portables que vous chargez via USB-C, c’est-à-dire qui utilisent USB-PD (Power Delivery). Lenovo garantit également la fonction uniquement pour les ordinateurs portables sans écran tactile. Avec ceux-ci, l’affectation permanente d’une interface USB-C peut entraîner des incompatibilités avec l’écran tactile.

Vous fixez la bande ci-dessus sous votre ordinateur portable, que vous placez ensuite sur le tapis de chargement (ci-dessous). Image : Lenovo

L’inconvénient est évident : la bande de contact rend votre ordinateur portable plus haut de quelques millimètres. Et un port USB-C de votre ordinateur portable est toujours occupé. Cependant, le kit devrait ensuite charger sans fil tout ordinateur portable non tactile de 13 ou 14 pouces avec un maximum de 65 watts, y compris les MacBook Apple. Cela ne sonne pas mal, même si ce n’est pas aussi élégant que la charge Qi pour les smartphones.

Cependant, le concept pourrait avoir un avenir. Les fabricants pourraient également l’intégrer directement dans les nouveaux ordinateurs portables, auquel cas un kit de rétrofit ne serait plus nécessaire. La technologie Power by Contact provient du fournisseur français Energysquare, qui la licencie aux fabricants d’ordinateurs portables.

2. Stations d’accueil – l’alternative ?

Nous l’écrivons honnêtement : Nos recherches pour cet article n’ont pas abouti en janvier 2022. Certains concepts antérieurs de chargement sans fil d’un ordinateur portable ont maintenant disparu du marché. Ceux-ci comprenaient le Dell Latitude 7285 de 2017, un ordinateur portable amovible dont le clavier amovible pouvait être chargé sans fil via un tapis de chargement. Dell n’a jamais sorti de successeur à l’appareil, qui est désormais en rupture de stock.

Pas sans fil, mais au moins une prise, pas de câble de connexion : la station d’accueil Icy Box pour MacBook

Alors que reste-t-il comme solution Lenovo Go ou prise de charge magnétique pour le rétrofit ? Avec un peu d’imagination : une station d’accueil adaptée. Le marché de ces stations d’accueil ou hubs est relativement large. Bref, il y a des représentants avec et sans câbles. Certaines stations d’accueil se branchent directement sur un emplacement USB-C disponible (ou deux). Cela vous évite un câble de charge et le câblage d’autres appareils, tels que des moniteurs externes.

Ceux-ci incluent, par exemple, les stations d’accueil Icy pour une interface USB-C ou même deux – la bonne station d’accueil pour Apple MacBooks. La station d’accueil métallique i-tec USB-C reprend la même ligne.

Charge une Surface Pro (jusqu’à la génération 7+) sans fil : Kensingtion SD 7000

3. Chargement sans fil pour Surface ou iPad

Et puis il existe encore des solutions sans fil à l’aide d’une station d’accueil. Du moins si vous possédez une Microsoft Surface Pro. La station d’accueil Kensington SD 7000 se connecte sans fil à une Surface Pro (Génération 4 à 7+, malheureusement pas de Surface Pro 8) via Surface Connect et la recharge également via le contact.

Et si vous souhaitez considérer un Apple iPad comme un ordinateur portable, l’intéressante solution Logitech Base est également une option pour de nombreux modèles d’iPad. La station d’accueil charge un iPad sans câble via le Smart Connector.

La station d’accueil Logitech Base charge les anciens iPad sans fil via le Smart Connector.

Cependant, les deux solutions de Kensington et Logitech ont l’inconvénient de ne fonctionner que pour les anciens modèles de Surface et d’iPad et les fabricants ne les ont pas encore rééditées pour les modèles plus récents.

4. Prise de charge magnétique pour la mise à niveau

Cela va au moins un peu dans le sens de la recharge sans fil d’un ordinateur portable. Nous avons récemment écrit à ce sujet : Vous pouvez facilement installer une prise de charge magnétique sur un ordinateur portable qui n’a pas encore la technologie. Ensuite, il vous suffit de brancher le câble de charge approprié et vous n’avez pas toujours à le brancher d’abord dans la prise USB-C.

Les derniers Apple MacBook Pro 14 et 16 sont équipés d’un tel connecteur MagSafe. Même s’il n’est malheureusement pas comparable avec la prise de charge sans fil pour MagSafe sur iPhone et autres smartphones.

5. Craob X : Est-ce réel ?

Nous avions en fait déjà terminé nos recherches pour cet article lorsque nous sommes tombés sur le Craob X, qui était censé être le premier ordinateur portable sans aucune connexion. Transfert de données seul sans fil – et recharge ? Par prise à induction. Si vous regardez attentivement les photos, vous pouvez également avoir des doutes quant à la possibilité d’un ordinateur portable aussi fin avec les dernières technologies de processeur et de stockage. Y a-t-il même de la place pour une batterie, on se demande.

L’exploitant du site Web, qui ne se présente pas en détail, écrit à propos de Craob X : « Coming soon ». Nous sommes très excités à ce sujet. Si cela devait vraiment être le cas et que nous voyons toujours le Craob X en 2022, nous nous attendons également à ce qu’il soit coûteux, présente des inconvénients – ou les deux.

6. Le défi de la recharge sans fil

La recharge sans fil fonctionne généralement par induction. Les bobines d’un tapis de charge transfèrent l’énergie par électromagnétisme à un récepteur métallique dans l’appareil final, qui transfère l’énergie à la batterie. Sur le chemin, un peu d’énergie sous forme de chaleur « s’accroche » toujours aux sangles. Sur une petite surface comme pour une smartwatch ou un smartphone, ce n’est pas un problème. Mais pour une surface plus grande comme un ordinateur portable, où beaucoup de chaleur serait générée.

Power by Contact d’Energysquare : recharge sans fil par contact direct. Graphismes : Energysquare

Le système susmentionné du fabricant Energysquare, qui est également utilisé dans le Lenovo Go, fonctionne donc sans induction. Ici, des zones individuelles du tapis de charge transmettent le courant via des contacts sur le récepteur. Cela crée une conduction électrique uniquement dans les deux zones qui sont en contact l’une avec l’autre. Le résultat : Seules deux petites zones du tapis de charge se réchauffent et le rendement énergétique est plus élevé : selon Energysquare, il est de 93 %.

Il semble donc que le problème soit résolu. Les fabricants n’auraient qu’à obtenir une licence pour la solution d’alimentation par contact d’Energysquare et à l’installer dans de nouveaux appareils. C’est bien sûr aussi une question de coûts. De plus, il doit toujours y avoir un tapis de charge sous l’ordinateur portable lors de la charge. Chaque utilisateur doit répondre à la question de savoir s’il considère cela comme moins une circonstance que de brancher un câble de charge.

7. Charger les ordinateurs portables sans fil : Conclusion et perspectives

Charger l’ordinateur portable sans fil – cela va-t-il se propager ? Notre thèse : oui et non. Une technologie telle que Power by Contact d’Energysquare sera utilisée dans certains ordinateurs portables plus chers. Mais ce ne sera jamais aussi complet et simple qu’avec le Qi pour smartphone. Le retour de la prise de charge magnétique MagSafe chez Apple promet plus de succès. Ici, il est tout à fait concevable que d’autres fabricants de PC proposent des solutions similaires dans un avenir proche.

Si vous souhaitez recharger votre ordinateur portable sans fil aujourd’hui, la seule solution qui vous reste est Lenovo/Energysquare. Cependant, il faut s’attendre à voir d’autres solutions similaires dans le courant de 2022.