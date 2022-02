La stratégie de métaverse de Microsoft est apparemment en plein désarroi, l’avenir d’HoloLens semble sombre

La vue d’ensemble : si tout le battage médiatique et le buzz autour d’un futur métaverse semblent difficiles à saisir, alors vous n’êtes pas seul. Microsoft aussi, semble-t-il, peine à concrétiser sa vision du métaverse. La direction des divisions de réalité mixte et HoloLens de l’entreprise n’a pas été en mesure d’adopter une stratégie claire, ce qui a entraîné une baisse du moral, de la confusion et un exode parmi les employés, ainsi que des projets annulés comme le HoloLens 3 qui aurait été abandonné l’année dernière après que Microsoft a décidé de s’associer. avec Samsung. Ce partenariat, où Microsoft fait le logiciel et Samsung le matériel, a apparemment ajouté encore plus de confusion qu’un employé de Redmond a décrit comme un « s–t show ».

Microsoft a déjà démontré comment il prévoit d’apporter le métaverse aux entreprises avec sa plate-forme Mesh for Teams. La société considère également son acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars comme des « blocs de construction » pour le métaverse. Bien que de tels développements ne signifient peut-être pas grand-chose en dehors des avatars caricaturaux dans les réunions d’affaires et d’un solide portefeuille Xbox, les paris les plus prometteurs de Microsoft pour un avenir métaverse ont toujours été son casque HoloLens et ses expériences de réalité mixte.

Cependant, un rapport de Business Insider a révélé que les divisions HoloLens et de réalité mixte de la société avaient du mal à adopter une stratégie unificatrice pour le métaverse. Le casque AR axé sur l’entreprise de Redmond a fait de nombreuses (et impressionnantes) démonstrations technologiques depuis sa révélation originale en 2015, et a même réussi à sécuriser des clients de haut niveau dans l’espace militaire et automobile.

Cependant, le contrat IVAS de 21,88 milliards de dollars avec l’armée américaine, qui a vu les livraisons repoussées d’un an, est désormais devenu un « point problématique » pour Microsoft. Les lunettes de combat auraient des problèmes de qualité et n’ont pas été considérées comme prêtes au combat.

De plus, une version plus récente de HoloLens était également en préparation que Microsoft aurait abandonnée à la mi-2021. Qu’il s’agisse de la version grand public ou d’un autre casque AR d’entreprise reste inconnu. L’accent est désormais mis sur le développement de logiciels pour les plates-formes métavers, plutôt que sur le matériel, conformément à la vision du PDG de Microsoft, Satya Nadella.

C’est aussi pourquoi l’entreprise s’est associée à Samsung sur un appareil à réalité mixte, une décision qui n’a pas bien plu aux employés de Microsoft laissés perplexes par un manque de stratégie claire. Cela a également conduit à un exode du personnel de la division de réalité mixte de Microsoft, y compris quelques vétérans de plus de 20 ans et plus d’une centaine d’autres, dont beaucoup ont rejoint Meta/Facebook au cours de la dernière année.

On peut dire que même Meta/Facebook n’a pas compris le métaverse, du moins au niveau des consommateurs, et il semble maintenant que Microsoft ait été un peu trop ambitieux avec HoloLens. La société affirme cependant qu’elle s’est engagée dans le casque AR et publiera de nouvelles versions à l’avenir.

Peut-être qu’Apple pourrait être le premier à convaincre le monde de son rendu métaverse en marquant l’adoption généralisée par les consommateurs de son prochain casque à réalité mixte. Autrement dit, s’il peut contourner les défis de conception actuels qui pourraient retarder le lancement l’année prochaine.