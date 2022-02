Après tout, cela vaut-il seulement la peine de recharger la voiture électrique à la maison ?

Tineco iFloor 3 Aspirateur Nettoyeur Sec et Humide Intelligent Sans Fil | Léger, Puissant, Silencieux | Ecran Digital, Auto-Nettoyage | Parfait pour Sols Durs, Pierre, ou Surfaces Carrelées

ASPIREZ ET NETTOYEZ EN DEUX-EN-UN – Aspirez et nettoyez vos sols simultanément. Cet aspirateur/nettoyeur est une façon efficace nettoyer les taches sèches ou humides et de venir à bout des pires dégâts. Le nettoyage puissant laisse vos sols propres, secs et sans traces. NETTOYEZ TOUJOURS À L'EAU PROPRE – Le iFloor3 vient à bout de toutes les tâches, liquides et poils d’animaux sur tous sols durs intérieurs, comme le carrelage, le vinyle, le parquet, le stratifié, le linoléum, le marbre, et plus encore; le système à double réservoir garde les eaux propre et sale séparées, afin de toujours nettoyer avec de l’eau propre. CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE:Ne touchez plus jamais une brosse sale. D’un seul clic, l’appareil auto-nettoie sa propre brosse et son tube avec de l’eau propre et du produit nettoyant, laissant ainsi l’appareil propre et prêt pour sa prochaine utilisation. PUISSANT, ET POURTANT SILENCIEUX – Le moteur brushless digital de 150W fait état d’un design innovant, délivrant une aspiration puissante, tout en restant silencieux; Combinant un moteur brushless digital silencieux et des matériaux uniques réduisant le bruit, le iFloor3 est idéal pour nettoyer auprès d’enfants ou d’animaux de compagnie. LA LIBERTÉ DU SANS-FIL AVEC GARANTIE 2 ANS – À l'aide de son design avec manche pivotant, le maniable iFloor3 peut aller partout, pour nettoyer les dégâts secs ou humides, pendant 25 minutes; la station de charge pratique conserve les accessoires de façon ordonnée, et recharge l’appareil.