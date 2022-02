Destiny 2 : Le jeu The Witch Queen compte déjà plus d’un million de réservations

Les joueurs ont d’innombrables choix en matière de jeux électroniques. Et il y a de plus en plus de nouvelles offres parmi les différentes catégories.

Un tel exemple est le jeu Destiny 2 : The Witch Queen qui sortira le 22 février. Mais selon les dernières informations, le titre compte déjà plus d’1 million d’unités réservées.

Destiny 2 : The Witch Queen a 1 million d’unités en réserve

Destiny 2 : The Witch Queen est le nouveau pari du créateur américain Bungie, et s’annonce comme un véritable succès. L’expansion du jeu apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, défis et divertissements aux joueurs, grâce à de nouveaux contenus capables de laisser n’importe qui accroché à l’écran.

Et rien de mieux que des chiffres pour prouver l’intérêt des gens pour un produit particulier, ou son absence. Mais dans le cas de Destiny 2 : La Sorcière, il semble que ce sera vraiment un pari gagnant, puisque le jeu compte déjà plus d’1 million d’unités réservées. Le jeu arrivera sur le marché le 22 février.

Sony a acheté Bungie

Le 31 janvier, Sony annonçait à la surprise générale le rachat de Bungie pour 3,6 milliards de dollars. Cet achat inattendu intervient peu après l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

Et comme pour l’achat du rival, l’acquisition de Bungie a également suscité quelques inquiétudes quant à la disponibilité de ses jeux pour d’autres plateformes. Cependant, le créateur a déclaré que tout resterait tel quel, c’est-à-dire que le jeu continuerait d’être multiplateforme et qu’il n’y aurait pas de contenu exclusif pour PlayStation.

C’est la première fois qu’une extension Destiny 2 met autant de temps à sortir. Mais cela était dû à la pandémie de COVID-19 et aussi à la taille de l’expansion. Normalement, ces sorties avaient lieu au mois de septembre, mais vu les circonstances, la date a dû être modifiée.

Destiny 2 est disponible pour Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam.