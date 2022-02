Saviez-vous que si vous utilisez un Apple AirTag pour suivre des personnes, vous pouvez aller en prison ?

AirTag vous permet de suivre facilement vos effets personnels comme vos clés, votre portefeuille, votre valise, votre sac à dos, vos bagages et plus encore. Découvrez ce qu’il faut faire si vous trouvez un AirTag ou un accessoire sur le réseau de recherche, ou si vous recevez un avis indiquant que vous en avez un en votre possession.

AirTag vous aide à suivre et à trouver vos biens les plus importants. Il vous suffit de le configurer avec votre iPhone, iPad ou iPod touch et de le placer sur l’objet. Cela apparaîtra alors dans l’application Rechercher. AirTag tire parti de l’incroyable réseau Find*, composé de centaines de millions d’appareils Apple qui peuvent aider à déterminer l’emplacement approximatif de vos biens, même s’ils ne sont pas à proximité.

D’autres appareils faisant partie du programme d’accessoires Find Network utilisent également ce réseau pour vous aider à suivre et à trouver vos effets personnels. Une fois que vous avez configuré un objet compatible, il apparaîtra dans l’application Rechercher.

AirTag et le réseau Encontro sont conçus dans un souci de confidentialité. Les accessoires AirTag et Find Network ont ​​des identifiants Bluetooth uniques qui changent fréquemment. Cela permet d’éviter que vos mouvements ne soient suivis. Lorsque le réseau Find My est utilisé pour localiser un appareil, un AirTag ou un autre accessoire réseau Find Offline, toutes les informations des utilisateurs sont protégées par un cryptage de bout en bout.

Personne, y compris Apple, ne connaît l’emplacement ou l’identité des utilisateurs ou appareils inscrits qui aident à localiser un accessoire réseau Localiser perdu.

AirTag et le réseau Find sont également conçus pour décourager la surveillance indésirable. Pour décourager le suivi à votre insu, l’application Find My vous avertit si un AirTag ou un autre accessoire réseau Find Strange est détecté se déplaçant avec vous au fil du temps. Un AirTag qui n’a pas été avec la personne qui l’a enregistré pendant une période prolongée émettra également un son lorsqu’il est déplacé afin qu’il puisse être trouvé, même si la personne n’utilise pas d’appareil iOS. Si vous détectez un AirTag ou un accessoire du réseau Find Unknown, suivez les étapes ci-dessous pour en savoir plus à ce sujet et comment le désactiver.

*Le réseau Find n’est pas pris en charge en Corée du Sud.

Si vous trouvez un AirTag ou un objet perdu avec un AirTag attaché

Rapprochez le haut de votre iPhone ou de votre smartphone compatible NFC de la partie blanche de l’AirTag jusqu’à ce qu’une notification apparaisse.

Appuyez sur la notification. Un site Web s’ouvrira contenant des informations sur l’AirTag, y compris son numéro de série.

Si le propriétaire l’a marqué comme perdu, un message indiquant comment contacter le propriétaire peut s’afficher.* Vous pouvez contacter le propriétaire pour lui faire savoir que vous avez trouvé votre AirTag.



Pour en savoir plus sur un accessoire Localiser qui n’a pas de propriétaire, faites défiler l’onglet Objets jusqu’en bas et appuyez sur Identifier l’objet trouvé.

*Vous pouvez afficher un message en mode perdu sur n’importe quel smartphone compatible NFC, tel qu’un iPhone ou un téléphone Android.

Si vous voyez le message « Article détecté près de chez vous »

Si vous voyez ce message sur votre iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure, cela signifie qu’un accessoire réseau AirTag ou Localiser perdu a été trouvé en votre possession et que le propriétaire peut voir son emplacement. Il est possible que l’AirTag ou l’accessoire Find Network soit placé sur un objet emprunté. Suivez ces étapes pour désactiver ces notifications ou pour désactiver l’accessoire AirTag ou Find Network :

Appuyez sur le message. Appuyez sur Continuer. Si vous avez besoin d’aide pour trouver votre AirTag ou un accessoire de recherche de réseau, appuyez sur Play Sound*. Si votre accessoire réseau AirTag ou Find My est placé sur un objet emprunté, vous pouvez appuyer sur « Suspendre les avertissements de sécurité » pour désactiver les notifications « Éléments détectés » pendant une journée. Si vous avez un AirTag prêté par un membre de votre groupe de partage familial, vous pouvez désactiver les avertissements de sécurité pendant une journée ou indéfiniment.

Vous pouvez appuyer sur « En savoir plus sur cet AirTag » pour voir son numéro de série si le propriétaire l’a marqué comme perdu. Pour désactiver AirTag ou un accessoire réseau Rechercher et arrêter le partage de position, appuyez sur Instructions pour désactiver et suivez les étapes à l’écran. Si vous pensez que votre sécurité est en danger, contactez vos autorités locales afin qu’elles puissent travailler avec Apple. Vous devrez peut-être fournir votre AirTag, votre accessoire réseau Localiser ou le numéro de série de l’appareil.

*Si vous ne pouvez pas émettre de son, il est possible que l’AirTag ne soit plus avec vous. Si vous l’avez eu du jour au lendemain, il est possible que l’identifiant ait changé.

La fonction Rechercher utilise l’identifiant pour déterminer s’il s’agit du même AirTag que celui trouvé sur vous. Si vous pensez que l’AirTag est toujours avec vous, cherchez-le dans vos affaires ou attendez qu’un autre avis apparaisse pendant que vous voyagez tout au long de la journée. Si l’AirTag se trouve à proximité de la personne qui l’a enregistré, il ne pourra pas non plus émettre de son.

Si vous entendez un AirTag jouer un son

Lorsqu’un AirTag qui a été séparé de la personne qui l’a enregistré pendant un certain temps est déplacé, il émet un son pour avertir les personnes à proximité. Si vous trouvez un AirTag après l’avoir entendu jouer un son, vous pouvez utiliser n’importe quel appareil compatible NFC, tel qu’un iPhone ou un téléphone Android, pour voir si le propriétaire l’a marqué comme perdu et aider à le rendre.

Rechercher des AirTags ou des accessoires réseau Rechercher à proximité avec un appareil Android

Si vous utilisez un appareil Android, vous pouvez télécharger l’application Tracker Detect depuis le Google Play Store. Cette application recherche dans la gamme Bluetooth des trackers d’objets qui ont été perdus par les propriétaires et qui sont compatibles avec le réseau Find My d’Apple.

Ces moniteurs incluent l’AirTag et des moniteurs d’objets compatibles qui utilisent le réseau Encontro. Si vous pensez que quelqu’un utilise un AirTag ou un autre traceur d’objets pour suivre sa position, vous pouvez utiliser l’application pour essayer de le trouver.

Si l’application détecte un AirTag ou un autre traqueur d’objets compatible près de vous pendant au moins 10 minutes, elle peut émettre un son pour vous aider à le localiser.