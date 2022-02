La guerre civile éclate chez Microsoft. HoloLens 3 a été annulé.

Microsoft est une entreprise habituée à nous en donner une de chaux et une de sable et il semble qu’aujourd’hui elle ait joué le mauvais. HoloLens, ses lunettes de réalité mixte, semblent avoir un avenir incertain et l’entreprise n’est pas claire quant à son avenir dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le métaverse.

C’est Business Insider qui a largué la bombe, sur la base d’informations provenant d’employés actuels et anciens de Microsoft. Apparemment, la division en charge de la réalité mixte est en plein désarroi, avec une multitude de travailleurs s’inscrivant à Meta (anciennement Facebook). On parle d’au moins 25 travailleurs, mais le chiffre pourrait monter à 100.

Une lutte interne qui a explosé

Selon les nouvelles publiées par Ashley Stewart, Microsoft a décidé d’annuler HoloLens 3 à la mi-2021, coïncidant avec la décision de l’entreprise de s’associer à Samsung pour fabriquer un appareil de réalité mixte.

Cette décision a été le déclencheur de tout au sein du géant de Redmond, avec deux factions bien différenciées : l’équipe en charge de la réalité mixte, pariant sur une approche basée sur le consommateur, et l’équipe HoloLens (dirigée par Alex Kipman), qui préfère se concentrer sur les affaires et militaires.

Les employés de Microsoft semblent avoir été témoins de ces disputes stupéfaits et n’arrivent pas à croire ce qu’ils ont vécu. Et le pire de tout, c’est le sentiment d’avoir déjà vu ça, d’être au milieu d’unhé vu Microsoft aura-t-il pu arriver, une fois de plus, avant tout le monde sur un marché et ensuite être incapable de le diriger ?

Windows Phone, Zune, Windows 10X, Andromeda, Kinect, Microsoft Band et… HoloLens ? Il semblerait qu’une énième tombe ait été creusée dans le cimetière des produits grand public de Microsoft. C’est incroyable de voir comment une entreprise de cette taille peut avoir de tels problèmes internes et un tel manque de leadership lorsqu’il s’agit du secteur de la consommation. Xbox est un Avis rares à l’intérieur de ce gâchis.

Microsoft ne sait pas quel est son avenir dans ce secteur

Le problème sous-jacent est toujours l’absence d’un cours fixe. Il n’y a pas de consensus sur la manière de concentrer les efforts dans la réalité virtuelle, mixte et augmentée. Ce sont des idées fraîches et passionnantes mais elles manquent encore d’une réelle utilité pour la grande majorité du public.

Récemment, l’utilisation du terme «métaverse» est devenue populaire, ce qui, pour un humble serviteur, n’est rien de plus que la énième tentative des grands capitalistes de créer un nouveau marché avec lequel engraisser leurs profits. Dans ce cas, un marché complètement virtuel. Une réalité parallèle à celle que nous vivons au quotidien.

La vérité est qu’aujourd’hui, le métaverse n’est guère plus que du marketing et des propos bon marché. Avatars et place de marché ? Bienvenue sur Habbo ! Bien sûr, Microsoft n’a pas voulu rater l’occasion de monter sur ce navire, du moins en paroles, bien qu’eux-mêmes ne soient pas capables de donner une définition sans équivoque de ce que signifie aujourd’hui le métaverse.

Le temps nous dira si cette fermeture de porte ouvre une autre fenêtre ou si, au contraire, nous avons assisté à l’une des nombreuses très mauvaises décisions de Microsoft alors qu’elles avaient le dessus.