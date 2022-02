L’accès au site Web du Parlement a été rétabli après une cyberattaque présumée

Le site Internet du parlement portugais est de nouveau disponible aujourd’hui, après avoir été la cible d’une possible attaque informatique annoncée dimanche par les pirates du groupe Lapsu$, a indiqué l’Assemblée de la République.

L’analyse de l’événement a été effectuée et une fois celle-ci terminée, tout semble être revenu à la normale.

C’est dimanche dernier qu’est apparue la nouvelle selon laquelle le site Internet du parlement avait été victime d’une prétendue attaque informatique. Immédiatement, les mesures nécessaires ont été prises et maintenant il est de retour et fonctionne pleinement.

Suite à une attaque informatique présumée contre l’Assemblée de la République, le dimanche 30, la décision a été prise dans la nuit d’empêcher tout accès externe au portail internet du Parlement, afin de permettre aux services informatiques et aux autorités compétentes d’analyser de manière exhaustive toute la structure informatique

Selon l’Assemblée de la République, après l’analyse, il n’y avait pas «preuve de toute entrave au fonctionnement du portail», ayant été « rétabli à la fin de ce jour ». La police judiciaire (PJ) enquête sur une éventuelle attaque informatique annoncée dimanche par les pirates du groupe Lapsu$ sur le site du parlement portugais.

Le bureau de presse de la PJ a déclaré à l’agence de presse Lusa que l’affaire faisait l’objet d’une enquête, sans fournir d’autres informations. Le journal Expresso a rapporté dimanche que les pirates du groupe Lapsu$ ont annoncé qu’ils avaient envahi et « informations sensibles volées” du site Web du parlement portugais, qui était en panne pendant cinq minutes.

Contacté par l’agence Lusa, le directeur du Bureau des communications de l’Assemblée de la République, João Amaral, a déclaré que, jusqu’à ce moment, «toute preuve que le site a été attaqué», mais que le service informatique était «exécuter tous les outils pour enquêter sur la question”.

Selon le journal, «le jour des élections législatives, les pirates informatiques autoproclamés Lapsu$ Group ont affirmé avoir envahi ce site Web et volé des informations« .

« Aujourd’hui, nous avons piraté le site Web du Parlement et avons eu accès à des applications Microsoft et à une grande quantité de bases de données contenant des informations gouvernementales sensibles liées aux informations personnelles des politiciens et des partis politiques, de nombreux documents, e-mails, mots de passe…», a déclaré le journal, citant les pirates.

À l’agence de Lusa, João Amaral a également déclaré que toutes les informations qui existent sur le site Web du parlement portugais « est public et transparent”. Selon le journal, ce groupe de pirates qui prétend avoir volé des informations sur le site Web du parlement portugais est le même groupe qui a attaqué Grupo Impresa au début du mois, détruisant des millions de fichiers d’Expresso et de Sic.