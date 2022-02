Tesla devra collecter 54 000 voitures électriques pour la fonctionnalité Full Self Driving

Malgré tous ses résultats financiers uniques, Tesla n’a pas été sans problèmes. La marque américaine a été évaluée sur ce que son système Full Self Driving et ce qu’il offre aux utilisateurs lorsqu’ils conduisent seuls.

À la suite de certaines enquêtes et de situations signalées, Tesla a maintenant une autre collection de voitures entre les mains. En tout, il y en aura 54 000 et le seul problème qu’ils ont est d’avoir à l’esprit le Full Self Driving.

Il y a déjà plusieurs problèmes auxquels le système de conduite assistée de Tesla a été confronté. L’organisme américain de réglementation du secteur automobile, la NHTSA, suit les développements que l’entreprise a réalisés et a joué un rôle très critique.

Maintenant, et après s’être prononcé contre la fonction Rolling Stops, il a décrété que Tesla devait agir sur les voitures dont la conduite autonome est active. Ceci est encore en phase de test (bêta) et limité à un large éventail d’utilisateurs.

Sans préciser la raison pour laquelle les voitures doivent être rappelées, la NHTSA a indiqué que les Rolling Stops devaient être désactivés. Cette fonctionnalité permet aux voitures Tesla d’approcher les intersections sans s’arrêter complètement, maintenant ainsi une vitesse minimale.

Comme d’habitude, Tesa publiera une mise à jour du logiciel Full Self Driving, qui mettra en pause les Rolling Stops. Celui-ci sera envoyé aux voitures comme d’habitude, via une mise à jour livrée en OTA.

La liste des modèles à collecter comprend tous les modèles Tesla et en tout il y a près de 54 000 voitures qui seront appelées. Nous avons des voitures fabriquées entre 2016 et 2022 pour la Model S et la Model X, des voitures fabriquées entre 2017 et 2022 pour la Model 3 et celles fabriquées entre 2020 et 2022 pour la Model Y.

La conduite entièrement autonome a été la plus grande source de problèmes de Tesla ces derniers temps. Ce n’est pas encore un système parfait, mais cela n’a pas empêché la marque de lancer de nouvelles fonctionnalités et même d’augmenter le prix pour ceux qui veulent acheter ce supplément associé aux voitures.