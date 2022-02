Il est temps d’installer ! Le système d’exploitation Raspberry Pi 64 bits est enfin là

Le Raspberry Pi OS est le système d’exploitation que la Fondation Raspberry développe pour son micro-ordinateur. Ce système est constamment mis à jour, comme tout système devrait l’être, apportant des nouveautés et des améliorations.

Ce système a maintenant une nouveauté importante qui était attendue depuis longtemps. Le Raspberry Pi OS a enfin une version 64 bits, qui pourra explorer tout ce que ce matériel peut offrir aux utilisateurs.

Les utilisations du Raspberry Pi sont nombreuses, il ne reste plus qu’à l’utilisateur de laisser libre cours à son imagination pour pouvoir créer des projets uniques. Ceux-ci ont besoin d’un système d’exploitation correspondant, et il existe de nombreuses propositions pour y parvenir, toujours basées sur Linux.

Bien sûr, la Fondation Raspberry a sa proposition, que chacun peut utiliser directement pour y parvenir. Ainsi, l’OS dédié au Raspberry Pi est la solution que beaucoup choisissent pour alimenter ce micro-ordinateur qui dispose désormais d’une version 64 bits dédiée.

Comme prévu, cette nouvelle version 64 bits ne sera pas prise en charge par tous les modèles de cet appareil. Il est limité aux derniers modèles de Raspberry Pi, notamment du Raspberry Pi Zero 2 au dernier Raspberry Pi 4.

Les avantages d’utiliser cette nouvelle version 64 bits sont évidents pour l’utilisateur. En particulier, et pour les modèles disposant d’une plus grande capacité de RAM, l’avantage sera immédiat. Ceux-ci pourront étendre l’utilisation de la mémoire au-dessus de 4 Go.

La version 64 bits du système d’exploitation pour le Raspberry Pi est en développement et en test depuis plusieurs mois, atteignant maintenant la maturité pour sa sortie publique. Quiconque souhaite télécharger et tester cette version doit simplement accéder à ce lien et télécharger cette version.

C’est une étape attendue depuis longtemps par la Fondation Raspberry pour améliorer son système. Ce système 64 bits ouvrira encore plus ce que vous pouvez tirer du matériel et portera ce micro-ordinateur à un nouveau niveau.