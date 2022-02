AMD clôture 2021 avec une augmentation de 68 % de ses revenus et le meilleur trimestre de son histoire

Le segment du matériel est de plus en plus serré et les chiffres nous aident à clarifier qui est en tête dans certains domaines. Mais il suffit d’être attentif pour détecter les marques qui se démarquent dans ce secteur, et le géant AMD en fait clairement partie.

Et il semble que le bon vent continue de souffler en direction de l’entreprise dirigée par Lisa Su. Et selon les récentes données qui viennent d’être publiées, AMD a réalisé le meilleur trimestre de son histoire avec des ventes atteignant 4,8 milliards de dollars. De plus, il a également réussi à clôturer l’année 2021 avec une augmentation de 68% de ses revenus.

AMD termine 2021 avec un trimestre fiscal historique

Ce mardi (1), AMD a partagé avec le monde ses résultats financiers pour l’année 2021. Et, en somme, l’entreprise continue de présenter des valeurs élevées, dignes de mention.

Concrètement, au quatrième et dernier trimestre fiscal de l’an dernier, la société nord-américaine a réalisé un chiffre impressionnant de 4,8 milliards de dollars de revenus. Ce montant représente ainsi une augmentation de 49% par rapport aux valeurs présentées par la marque à la même période de 2020.

En ce sens, avec ces chiffres, AMD est en mesure de réaliser le meilleur trimestre de toute son histoire, en grande partie grâce à l’énorme demande de CPU et d’APU basés sur son architecture Zen, à usage professionnel et domestique.

D’autre part, la forte demande pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S a également contribué à atteindre ces valeurs, puisque la société fournit bon nombre des principaux composants de ces consoles.

L’année 2021 a apporté à l’entreprise de Lisa Su un total de 16,424 milliards de revenus, ce qui se traduit par une augmentation significative de 68% par rapport à 2020. L’année dernière, le bénéfice net de l’entreprise a atteint 3,162 milliards de dollars, soit une augmentation de 27%, avec la marge brute atteignant 48 %.

Ainsi, les actions de la marque se sont appréciées de 2,57 $ US chacune, dépassant les 2,06 $ US enregistrés au cours de la même période de l’année précédente.

Lisa Su s’attend à des résultats plus solides en 2022

Dans un communiqué, la PDG Lisa Su dit s’attendre à des résultats tout aussi solides en 2022. Pour cela, elle a le lancement de nouveaux produits pour PC, jeux et serveurs.

La société s’attend à réaliser des ventes de 21,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022. Et il semble que ce ne sera pas difficile car le premier trimestre de cette année voit déjà des ventes 45 % supérieures à celles obtenues au cours de cette période de 2021.