Apple Watch : la détection de chute sauve la vie d’un cycliste

Ce n’est pas le seul cas, au contraire, ce type d’action commence à être très normal, compte tenu de la quantité d’Apple Watch qu’il y a d’actifs dans le monde. Et c’était l’un de ces appareils qui appelaient à l’aide lorsqu’un cycliste tombait, était inconscient et saignait de la tête. Tout cela a été détecté par le système de détection de chute de la smartwatch d’Apple qui a appelé le 911 (112, au Portugal).

La police de Hermosa Beach, dans le comté de Los Angeles, en Californie, a été appelée à l’endroit que la montre indiquait aux services d’urgence comme étant l’endroit où se trouverait la personne blessée.

Selon le service de police local, les agents répondaient à un appel au 911 (112) provenant d’une Apple Watch.

Apple a équipé ces appareils d’une technologie autrefois considérée comme salvatrice. Lorsque la montre détecte une goutte, un compte à rebours de 60 secondes commence. Si tout va bien après la chute, vous pouvez arrêter le compte à rebours avant que les services d’urgence ne soient appelés.

Cependant, si vous êtes vraiment inconscient, la montre Apple appellera automatiquement le numéro d’urgence (au Portugal c’est le 112 et aux USA c’est le 911). Cet appel informera les premiers intervenants que quelqu’un a fait une chute brutale. Le système automatisé partage également les coordonnées de l’endroit où la chute s’est produite avec un rayon d’emplacements possibles.

La chute a laissé de graves marques sur la tête du cycliste.

Selon des informations, un cycliste est parti faire une balade nocturne sur son vélo électrique. Vers une heure du matin, une forte chute a déclenché le système Apple Watch, qui a immédiatement déclenché l’appel de détresse.

La police a répondu à cette information et a découvert un cycliste inconscient sur la route et saignant de la tête. La blessure a nécessité plusieurs jours d’hospitalisation pour le cycliste.

Quels appareils disposent de cette technologie ?

La détection de chute fonctionne avec Apple Watch SE et Apple Watch Series 4 ou version ultérieure. L’automne dernier, Apple a mis à jour le logiciel de la montre pour améliorer les performances de détection des chutes pendant les entraînements, y compris le cyclisme. L’optimisation est basée sur la reconnaissance des mouvements spécifiques et des impacts des chutes pendant le cyclisme et d’autres activités.

La mise à jour watchOS 8 permet également de détecter les chutes uniquement pendant les entraînements.

détection de chute

Comme vous pouvez le voir, dans ce menu, il est également possible d’activer l’option Détection de chute.

Si l’Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure détecte une chute importante alors que vous portez la montre, elle se met à vibrer, à déclencher une alarme et à afficher un avertissement.

Vous pouvez choisir de contacter les services d’urgence ou de fermer l’avertissement en appuyant sur la couronne numérique, en appuyant sur Fermer dans le coin supérieur gauche ou en appuyant sur « Je vais bien ».

Si votre Apple Watch détecte que vous vous déplacez, elle attendra que vous répondiez à l’avertissement et ne contactera pas automatiquement les services d’urgence. Si la montre détecte qu’elle est restée inactive pendant environ 1 minute, elle passera automatiquement l’appel.

Lorsque l’appel se termine, la montre envoie un message aux contacts d’urgence avec votre position afin qu’ils sachent que la montre a détecté une chute grave et que vous avez contacté les services d’urgence. La montre obtient les contacts d’urgence à partir du dossier médical.