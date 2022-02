La FCC veut protéger les consommateurs contre la messagerie vocale sans sonnerie

En bref : Avez-vous déjà trouvé un message vocal dans votre boîte de réception, mais vous ne vous souvenez pas d’avoir entendu votre téléphone sonner ? Si tel est le cas, vous avez probablement reçu ce que l’on appelle dans l’industrie du sans fil une messagerie vocale sans sonnerie. Ils sont aussi ennuyeux qu’on pourrait le penser et heureusement, la Federal Communications Commission veut faire plus pour en protéger les consommateurs.

La présidente Jessica Rosenworcel a partagé une action avec des collègues qui, si elle était adoptée, obligerait les appelants à obtenir le consentement des consommateurs avant de délivrer une messagerie vocale sans sonnerie.

« La messagerie vocale sans sonnerie peut être ennuyeuse, envahissante et peut conduire à des fraudes comme les autres appels automatisés. Elle devrait donc être soumise aux mêmes règles de protection des consommateurs », a déclaré Rosenworcel. « Personne ne veut patauger dans les spams de la messagerie vocale ou manquer des messages importants parce que sa boîte aux lettres est pleine. »

Selon Arbeit, la messagerie vocale sans sonnerie peut se produire de deux manières. La première consiste à composer le même numéro deux fois en même temps. Lorsque cela se produit, un appelant sera envoyé directement à la messagerie vocale et l’autre sera déconnecté – et souvent, le téléphone de la cible ne sonne jamais. Une autre méthode implique qu’un appelant compose un numéro fourni par l’opérateur pour accéder directement à la messagerie vocale.

La proposition de Rosenworcel classerait la messagerie vocale sans sonnerie dans la loi sur la protection des consommateurs par téléphone, qui protège les consommateurs contre les appels automatisés indésirables.

La FCC n’a pas fixé de date pour voter sur la proposition, et même si elle passe, les consommateurs devraient probablement tempérer leurs attentes. Il existe déjà de nombreuses lois en vigueur et des protections pour protéger les consommateurs contre les appels frauduleux, mais en 2021, les tentatives ont quand même réussi à atteindre un niveau record. Pire encore, près d’un quart des Américains ont perdu de l’argent à cause d’escroqueries par téléphone l’année dernière, la perte moyenne étant légèrement supérieure à 500 dollars.