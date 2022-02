Xbox dévoile de nouvelles entrées Xbox Game Pass

Abonnement Xbox Live Gold 12 mois | Xbox Live - Code jeu à télécharger

Xbox Live réunit les joueurs sur Xbox One et sur Windows 10 pour vous permettre de jouer avec vos amis et de vous connecter à une vaste communauté de joueurs. Jusqu’à 700 euros de jeux gratuits par ans! Avec Games with Gold obtenez 4 jeux gratuits chaque mois à télécharger sur votre console. Vous pouvez aussi économiser chaque mois jusqu’à 75% sur des jeux et extensions.