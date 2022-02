Sony prévoit d’utiliser Bungie pour lancer 10 jeux de service en direct d’ici mars 2026

En bref: Sony a récemment organisé un appel aux résultats couvrant le troisième trimestre 2021, dévoilant des plans passionnants pour son portefeuille de jeux. Avec l’aide de Bungie nouvellement acquis, le conglomérat japonais prévoit de lancer dix nouveaux jeux de service en direct avant le 31 mars 2026.

Lorsque Sony a annoncé qu’il achetait Bungie, beaucoup ont réfléchi à la manière dont ce développeur pourrait aider la société japonaise à prospérer encore plus dans l’industrie du jeu. À l’heure actuelle, Bungie crée toujours du contenu pour Destiny 2, et nous pensons qu’il travaille également sur une nouvelle adresse IP nommée Matter.

Cependant, il semble que l’acquisition de Sony ne soit pas uniquement due aux adresses IP existantes de Bungie. Dans son appel aux résultats du troisième trimestre 2021, Hiroki Totoki, vice-président exécutif et directeur financier de Sony, a partagé avec les parties prenantes les plans ambitieux d’utiliser l’expertise de Bungie pour lancer dix jeux de service en direct au cours des quatre prochaines années.

« L’importance stratégique de cette acquisition réside non seulement dans l’obtention de la franchise très réussie Destiny, ainsi que dans la nouvelle IP majeure que Bungie développe actuellement, mais également dans l’intégration au groupe Sony de l’expertise et des technologies que Bungie a développées dans le domaine des services de jeux en direct, » dit Totoki.

Totoki n’a pas précisé quels jeux de service en direct la société japonaise prévoit de lancer, mais nous avons quelques indices sur qui les développe. Outre « Matter » et une éventuelle nouvelle entrée dans la franchise Destiny, nous avons deux titres multijoueurs en développement dans les studios Naughty Dog (The Last of Us et Uncharted) et Guerilla (série Horizon). De plus, le studio londonien de Sony (The Getaway, Wonderbook, SingStar et Blood & Truth) est embauche pour un nouveau jeu en ligne PS5.

Il y a plus de jeux en développement chez PlayStation Studios, mais nous ne savons pas exactement s’il s’agit de titres en ligne ou non. Deux exemples sont le projet Twisted Metal que Firesprite serait développement et lancement de Gran Turismo 7 le 4 mars. De plus, Deviation Games et Haven Studios développent de nouvelles adresses IP, mais on ne sait pas de quel type de jeux il s’agit.

Sony est peut-être une centrale de jeux solo, mais il manque de jeux de service en direct réussis. D’un autre côté, Microsoft ne s’est pas beaucoup concentré sur les titres solo AAA, mais il a Sea of ​​​​Thieves, Forza Horizon 5 et Halo Infinite. Si vous ajoutez le portefeuille IP d’Activision Blizzard à l’équation, la marque de jeu de Microsoft semble être mieux servie dans ce département.

Crédit d’en-tête : Triyansh Gill