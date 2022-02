5 applications utiles à avoir installées sur votre smartphone Android

Les applications mobiles font partie de nombreuses actions de notre époque. Avec plus ou moins d’utilité, la vérité est que ceux qui utilisent des smartphones ont des applications qu’ils n’abandonnent pas. Pour accroître ce rôle, nous apportons quelques suggestions supplémentaires.

Les choix se portent sur des applications gratuites ou par abonnement, mais de grande qualité dans le segment qu’elles couvrent. Viens rencontrer.

NoSho

NoSho est une application gratuite de réservation de dernière minute qui vous indique en temps réel les tables encore disponibles. Pour les jours où vous n’avez rien prévu et décidez spontanément de sortir dîner. Avec l’application NoSho, vous disposez désormais d’une option rapide et efficace pour savoir où se trouvent ces disponibilités et éviter d’appeler désespérément les restaurants à la recherche d’une table, de frapper aux portes ou de faire la queue pour de bon.

Avec NoSho, vous avez également la possibilité d’obtenir des tables impossibles dans les restaurants les plus convoités de la ville à la dernière minute. Les réservations que vous trouverez seront exclusives à NoSho. Imaginez pouvoir dîner sans compter dans un restaurant étoilé Michelin, comme Feitoria ; faire un voyage gastronomique entre les mains du chef Alexandre Silva à Fogo ; ou des ramen de fin de soirée au Ajitama Bistro. Lorsque l’opportunité se présente, NoSho vous avertit.

L’accès à l’application est toujours sur invitation uniquement. Les 100 premiers utilisateurs qui s’inscrivent à l’application avec le code Netcost-security.fr auront accès au service, qui est également disponible pour iOS.

Page d’accueil : NoSho

Prix ​​: Gratuit

Trop bon pour partir

Chaque année, un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. L’application Too Good To Go fait partie d’un mouvement qui vise à éliminer le gaspillage alimentaire, où n’importe quel établissement peut l’utiliser pour vendre des aliments excédentaires qui finissent par ne pas être vendus quotidiennement, évitant ainsi qu’ils ne finissent à la poubelle.

D’autre part, les gens ont accès à des repas de qualité à des prix inférieurs.

AllTrails Sentiers de cyclisme, de marche et de course

AllTrails est une application fantastique pour tous ceux qui recherchent de nouveaux itinéraires pour marcher, courir ou faire du vélo. Ayant cependant une idée de la difficulté de chaque parcours et de la distance. Les activités seront, à leur tour, enregistrées par GPS. De plus, grâce à cette application, il est possible de trouver de bons endroits pour passer la nuit en camping.

Cette application est disponible pour Android et iOS, mais peut également être utilisée via le Web sur n’importe quel PC. C’est gratuit, mais vous pouvez payer un abonnement pour accéder à plus de contenu.

StudySmarter : Flashcards, Notes, Quiz & Planner

Il s’agit d’une application d’étude gratuite et primée pour les contextes d’enseignement obligatoire et universitaire. Vous pourrez créer rapidement des cartes mémoire et des notes d’étude, accéder au matériel d’étude partagé avec des collègues ainsi qu’aux livres des principaux éditeurs, et même avoir accès à un plan d’étude personnalisé.

Page d’accueil : StudySmarter

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,1 étoiles

Swoo : cartes de fidélité

Enfin, vous connaissez déjà l’application Stocard qui vous permet d’avoir toutes vos cartes de fidélité dans une seule application prête à l’emploi sans avoir un portefeuille plein de cartes.

Dans ce concept, il y a aussi cette nouvelle application Swoo, avec une interface très intuitive, où toutes vos cartes peuvent être ajoutées rapidement.