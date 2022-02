Avec ce site découvrez ce qui s’est passé dans l’espace le jour de votre anniversaire

La NASA a publié une nouvelle fonctionnalité pour montrer aux gens à quoi ressemblait l’espace le jour de leur anniversaire, en utilisant des photographies prises par le télescope Hubble au cours des 30 dernières années.

Ces jours-ci, la NASA célèbre les 30 ans du télescope spatial Hubble. Lancé en 1990, c’est un instrument raffiné conçu pour être modifié en orbite par les astronautes, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sa puissance est telle qu’il est capable de repérer un couple de lucioles à Tokyo. Au cours de ces trois décennies consacrées à l’exploration spatiale, le télescope Hubble a observé et photographié certains des phénomènes cosmiques les plus fascinants. De merveilleux spectacles, générés à une distance de milliers d’années-lumière (et même plus), que l’on peut désormais admirer sur le site officiel de la NASA. L’agence aérospatiale américaine a mis à disposition une nouvelle fonctionnalité pour montrer aux gens à quoi ressemblait l’espace le jour de leur anniversaire, en profitant des photographies prises par le télescope Hubble au cours de ces trente années. On estime qu’au cours des 17 premières années de service seulement, il a enregistré plus d’un milliard d’images.

Pour voir lequel de ceux-ci correspond à votre anniversaire, il suffit d’entrer le jour et le mois de naissance à cette adresse. Après cette étape, le site montrera l’un des nombreux phénomènes capturés par le télescope Hubble. Prenant comme exemple un jour important comme le 25 décembre, Hubble a photographié la galaxie naine tachetée de rouge et de bleu appelée « NGC 4214 ». C’est l’image placée en tête de l’article.

Chaque photographie choisie a une courte légende avec quelques informations principales liées au phénomène cosmique en question. Pour une touche sociale, le site de la NASA permet de partager le résultat sur les différentes plateformes, ainsi que de recommander l’utilisation du hashtag # Hubble30. Le télescope spatial Hubble restera en service encore vingt ans, son répertoire photographique ne peut donc que s’étoffer.

