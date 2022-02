Starlink Premium – Le service Internet pour 500 dollars par mois

SpaceX a un projet ambitieux qui vise à apporter un Internet de qualité dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète grâce à un immense réseau de satellites que, les nuits les plus propres, nous pouvons entrevoir dans le ciel. Le service peut désormais être utilisé au Portugal et dans de nombreux autres endroits du monde et un plan premium sera bientôt disponible.

Le service Starlink Premium coûtera 500 $ par mois et promet des vitesses de téléchargement de 150 à 500 Mbps et une latence de 20 à 40 ms.

SpaceX continue de développer son travail en créant un réseau de satellites capables d’offrir un Internet de qualité à la population mondiale, même dans des endroits moins développés ou éloignés.

Starlink Premium coûtera 500 $ par mois

Maintenant, il établit un nouveau niveau pour votre service Internet par satellite Starlink avec des performances plus élevées, mais à des prix sans précédent. Selon une nouvelle page sur le site Web de la société, il existe un nouveau service baptisé Starlink Premium, qui offre des vitesses de téléchargement comprises entre 150 et 500 Mbps avec une latence de 20 à 40 ms, passant de 50 à 250 Mbps avec la même latence par rapport à la norme. un service.

Les vitesses de téléchargement augmentent également de 10-20 Mbps sur le plan Standard à 20-40 Mbps sur Premium.

Pour une augmentation des vitesses d’environ le double, le coût sera multiplié par cinq. Starlink Premium coûtera 500 $ par mois contre 99 $ par mois pour le plan de base. De plus, il y aura également un coût de 2 500 $ pour l’antenne et les autres matériels, contre 499 $ pour le plan de base. Si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez procéder à la pré-réservation de 500 dollars.

Le nouveau matériel comporte une antenne plus grande, rectangulaire et plus fine que celle utilisée dans le plan de base.

Selon les informations avancées, le nouveau service fonctionnera mieux dans des « conditions météorologiques extrêmes » et les clients bénéficieront d’une assistance prioritaire 24h/24 et 7j/7. Il s’agira probablement de la seule option Internet haute vitesse disponible dans de nombreux endroits éloignés, où une protection supplémentaire contre les intempéries peut s’avérer utile.

La version bêta du service premium a été publiée en octobre dernier et cependant, elle semble être suffisamment développée pour être annoncée et publiée dans la seconde moitié de l’année.