5 alternatives Adobe PDF Reader qui en font plus gratuitement

De nos jours, vous n’avez pas besoin d’une application uniquement pour afficher les fichiers PDF. Chaque navigateur Web peut le faire. Si vous créez parfois des fichiers PDF à partir de documents Office, vous utilisez probablement Acrobat Reader d’Adobe. Après tout, Adobe est la société qui a inventé le format de document portable (PDF) en 1993.

Mais lorsque vous souhaitez utiliser l’application Adobe pour quelque chose d’aussi simple que la fusion de deux fichiers PDF ou la rotation d’une page, vous devrez peut-être acheter la version Pro. Les outils Web peuvent sembler être une solution, mais trouver une application Web fiable qui fonctionne à chaque fois peut être difficile, et ils peuvent ne pas être disponibles lorsque vous en avez besoin ou causer des problèmes de confidentialité.

Vous pouvez rencontrer un problème similaire si vous souhaitez créer ou modifier un fichier PDF de manière native. Si vous utilisez LibreOffice ou OpenOffice, vous avez des applications qui peuvent éditer des PDF, mais ce n’est pas leur objectif principal, elles peuvent donc ne pas avoir les fonctionnalités dont vous avez besoin ou être trop complexes pour des tâches simples liées aux PDF.

Il existe plusieurs éditeurs PDF qui offrent des versions gratuites qui incluent des fonctionnalités qu’Acrobat Reader n’a pas. Ce guide vous aidera à choisir le meilleur outil pour vous.

Fusionner et diviser des PDF

Si vous souhaitez remplacer votre visionneuse PDF actuelle par une autre capable de faire pivoter des pages, de fusionner des pages de différents fichiers et de supprimer des pages d’un document, PDF Studio de Bullzip est une excellente option. Toutes les fonctions de l’application sont faciles à trouver car la plupart d’entre elles se trouvent dans la barre d’outils supérieure.

Choisissez dans la barre d’outils ce que vous voulez faire avec la souris : sélectionnez du texte et des images, faites défiler en faisant glisser le curseur, zoomez en cliquant, mettez en surbrillance du texte, barrez-le ou soulignez-le.

Pour utiliser la meilleure fonctionnalité de l’application, choisissez « Diviser et fusionner ». Vous pouvez sélectionner les fichiers à inclure dans le processus, ou vous pouvez également ajouter des fichiers en cliquant sur « ouvrir » ou en glissant-déposant. PDF Studio vous permet également de faire pivoter des pages ou de faire glisser et déposer des pages pour modifier leur ordre.

Avec le panneau latéral gauche, vous pouvez afficher les vignettes des pages, modifier leur taille, joindre des fichiers au document ou ajouter et rechercher des commentaires. Bullzip PDF Studio n’est disponible que pour Windows, si cela vous pose problème, vous préférerez peut-être l’application suivante de notre liste.

Fusionnez, divisez, extrayez des pages, faites pivoter et mélangez vos PDF + disponible pour Windows/macOS/Linux

Si vous êtes satisfait de votre lecteur PDF actuel et souhaitez une application distincte pour une édition simple, alors PDF Split and Merge (PDFsam) Basic devrait être parfait. Lors du lancement de l’application, différentes actions vous seront présentées. Plus tard, vous pourrez basculer entre les outils sans revenir à l’écran principal.

L’outil de fractionnement vous permet de diviser un PDF en parties avec n’importe quel nombre de pages, ou sur des numéros de page spécifiques. Avec « diviser par signet », vous pourrez diviser le fichier à chaque signet d’un niveau hiérarchique spécifié ou à chaque signet contenant une certaine expression. L’outil « diviser par taille » vous permettra de diviser le document en fichiers de n’importe quelle taille.

Par défaut, l’application compresse les fichiers qu’elle crée pour les rendre plus légers, mais s’il est important de conserver la qualité d’origine, vous pouvez désactiver cette option sous « Paramètres avancés ».

L’outil de fusion permet de créer automatiquement une table des matières, de normaliser la largeur des pages, d’ajouter un pied de page avec le nom du fichier d’origine à chaque page, d’ajouter une page vierge après les documents aux numéros impairs (utile pour l’impression recto-verso), et créez un signet au début de chaque entrée, fusionnez ou supprimez les formulaires interactifs, ou rendez-les « aplatis » (c’est-à-dire en lecture seule).

L’outil de rotation vous permet de faire pivoter rapidement toutes les pages, ou seulement celles avec des nombres impairs ou pairs. L’outil d’extraction est utile lorsque vous n’avez pas besoin du document entier. L’outil de mixage alternatif peut vous aider lorsque vous souhaitez comparer deux documents page par page. PDF Split and Merge Basic est disponible pour Windows, macOS et Linux, y compris les plates-formes 32 bits, il existe des versions portables disponibles et dans une variété de langues.

Tout ce qui précède, également multiplateforme. Convertir en Word, Excel ou JPG.

Si vous avez occasionnellement besoin de faire des modifications PDF plus sérieuses, mais que vous ne voulez pas vous engager à payer pour Acrobat Pro, Sejda PDF peut être une option solide pour vous. C’est parce que la version gratuite n’est pas limitée en fonctionnalités, mais en quantité. Chaque jour, il vous permettra d’effectuer jusqu’à 3 actions majeures sur des fichiers jusqu’à 200 pages et 50Mo.

La modification de texte dans des documents PDF peut être délicate, car le texte n’est pas enregistré indépendamment de sa mise en forme. Avec Sejda, chaque fois que vous cliquez sur une ligne, l’application la remplace par du texte modifiable de la même police. Lors de nos tests de l’application, nous n’avons trouvé aucune erreur dans la reconnaissance des caractères, mais Sejda n’a pas été en mesure de reconnaître les zones de texte ou les longueurs d’espaces, ce qui rend l’application plus adaptée à la correction de petites erreurs qu’aux réécritures majeures. Ajouter ou supprimer des images ou des formulaires (si vous cliquez sur « rendre les champs modifiables ») est également facile.

Sejda PDF peut convertir des PDF en fichiers Word, Excel ou de simples fichiers texte, ou en images JPEG. Étrangement, il ne peut convertir que JPEG en PDF. Sous « sécurité », vous pouvez protéger les fichiers avec des mots de passe, des autorisations sélectives, des filigranes ou des fichiers aplatis.

Sous « autres », l’application dispose de quelques fonctionnalités utiles, telles que le redressement des pages numérisées (« redresser »), l’ajout de marges (« redimensionnement ») ou leur suppression (« recadrage »), et la récupération de données à partir de fichiers partiellement corrompus (« réparation « ). Sejda peut faire à peu près tout ce que PDFsam peut faire, donc cela peut vous suffire si vous n’avez pas besoin de faire ces choses par lots. L’application est disponible pour Windows, macOS et Linux, et dispose de versions portables.

Créer des PDF à partir de zéro

Si vous souhaitez créer un PDF à partir de rien, Scribus est peut-être l’application qu’il vous faut. Le texte et les images sont ajoutés dans des cadres, ce qui est utile pour contenir un texte dans une zone spécifique ou pour n’utiliser que des parties d’images. En cliquant avec le bouton droit sur un élément, vous pourrez le transformer en cadre, modifier le texte qu’il contient, le déplacer vers un autre calque ou le marquer comme une annotation PDF ou un signet.

Les outils spécifiques au PDF se trouvent par défaut sur le côté droit de la barre d’outils et incluent des boutons poussoirs, des cases à cocher et des annotations. Vous pouvez enregistrer un document au format PDF, mais vous devez également enregistrer le fichier dans un autre format, car la version stable de Scribus (1.4) ne peut pas ouvrir de manière native les fichiers PDF. Si vous ne souhaitez pas basculer entre les applications, vous pouvez télécharger la branche de développement (1.5), qui prend en charge l’importation PDF.

Sous « modifier » dans le menu principal, vous pouvez sélectionner tous les éléments d’un type ou d’un attribut spécifique et remplacer une couleur par une autre dans tout le document. Sous « script », vous trouverez des outils utiles tels que CalendarWizard ou Align_image_in_frame, et pourrez en ajouter d’autres depuis votre ordinateur. Dans le coin inférieur droit, vous pouvez prévisualiser à quoi ressemblera le document pour les personnes ayant une vision normale ou pour les personnes atteintes de l’un des 4 types de daltonisme.

Comme PDFsam, l’application peut être installée dans de nombreuses langues. Il est disponible pour Windows, macOS et Linux.

Conseils supplémentaires pour l’utilisation de Scribus :

Si vous n’avez pas installé Ghostscript, vous devez le télécharger pour éviter les messages d’erreur.

Si l’application semble floue dans Windows, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci du bureau de l’application et sous Propriétés > Compatibilité > Modifier les paramètres DPI élevés, configurez l’application pour qu’elle remplace la mise à l’échelle DPI élevée.

Éditeur de graphiques vectoriels appliqué aux PDF

Inkscape est mieux connu en tant qu’éditeur SVG, mais sa nature vectorielle évolutive le rend également idéal pour créer des pages PDF, avec du texte et des illustrations tout aussi nettes sur n’importe quelle taille de papier. En tant qu’éditeur graphique, il peut ajouter et supprimer des images, mais aussi déplacer et redimensionner celles existantes.

L’application ne peut fonctionner qu’une seule page à la fois, vous aurez donc besoin d’une autre application pour tout fusionner plus tard. Lors de la sélection d’une page, assurez-vous de choisir « importation interne » si vous souhaitez modifier le texte. Si vous le faites, tout le texte de la page sera reconnu automatiquement.

Lors de nos tests, l’application a rencontré des problèmes pour reconnaître les caractères écrits dans certaines polices, laissant souvent tomber la lettre « I », mais cela peut être résolu facilement : cliquez sur Ctrl + Alt + K (ou Texte> Vérifier l’orthographe dans le menu supérieur), puis « start » en bas du volet pour trouver tous les mots corrompus.

Contrairement à Sejda, Inkscape reconnaît les zones de texte, ce qui le rend idéal pour remplacer ou déplacer de gros morceaux de texte. Pour éditer du texte, choisissez le symbole A dans la barre d’outils de droite. L’ajout de texte à la fin d’une boîte est simple et intuitif, mais si vous souhaitez modifier le texte existant, cliquez sur Texte > Texte et police dans le menu du haut, puis sélectionnez l’onglet « texte » dans le volet de droite, et le zone de texte dans le document.

Inkscape est disponible pour Windows, macOS et Linux, et dans de très nombreuses langues. Petit conseil : ne gardez pas plusieurs fichiers ouverts plus longtemps que nécessaire, car cela pourrait entraîner le blocage de l’application.