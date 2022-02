3 applications pour enregistrer vos appels sur iOS

2021 Apple Watch SE GPS, Boîtier en aluminium gris sidéral de 40 mm, Bracelet Sport minuit - Regular

Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet L’écran de l’Apple Watch SE est de la même taille que celui de la Series 6 et vous dévoile plus d’informations d’un simple coup d’oeil. Ses capteurs de pointe vous permettent de suivre vos stats et d’atteindre vos objectifs en matière de forme. Ses puissantes fonctionnalités veillent sur votre sécurité et votre santé. Son app Sommeil vous permet de mettre en place une routine d’endormissement et de suivre l’évolution de votre sommeil. Et vous avez accès à vos appels, vos messages et votre musique, directement sur votre poignet. L’Apple Watch SE multiplie les talents. Pour un prix étonnant. Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet Grand écran Retina OLED Suivez votre activité physique au jour le jour sur votre Apple Watch et surveillez l’évolution de vos stats dans l’app Forme de votre iPhone Tout ce que vous faites compte : course à pied, marche, vélo, yoga, natation, danse… Notifications en cas de fréquence cardiaque élevée/faible ou d’arythmie Payez de façon instantanée et sûre directement de votre poignet avec Apple Pay L’Apple Watch nécessite un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) avec iOS 14 (ou version ultérieure) Boîtier, Bracelet Sport - deux tailles, S/M et M/L, USB-C Câble de charge magnétique (1 m)