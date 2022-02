Le mouvement anti-NFT fonctionne-t-il ? Le doubleur Troy Baker et l’équipe 17 abandonnent leurs plans, l’enthousiasme d’EA se refroidit

Pourquoi c’est important : la réaction contre les NFT au sein de l’industrie du jeu a-t-elle un effet ? Alors que certaines entreprises continuent de prétendre que les jetons non fongibles sont la voie à suivre, d’autres, dont l’acteur de The Last of Us Troy Baker, Team 17 et, dans une moindre mesure, EA, n’en sont pas si sûrs.

Baker, dont la voix peut également être entendue dans Bioshock Infinite, Fortnite, etc., était une personnalité de jeu très appréciée jusqu’à il y a deux semaines, lorsqu’il a annoncé un partenariat avec VoiceverseNFT. La société affirme qu’elle permet aux gens d’acheter et de vendre des voix off AI sous forme NFT qui peuvent être utilisées dans les jeux.

La décision de Baker de rejoindre le projet n’a pas été bien accueillie par les fans. Il a également réussi à exacerber les mauvais sentiments en tweetant : « Vous pouvez haïr. Ou vous pouvez créer. Qu’est-ce que ce sera ? »

Sans surprise, Troy a été confronté à de nombreux anciens joueurs et à ceux de l’industrie. Les gens se sont déchaînés contre l’impact environnemental des NFT, le danger qu’il privait de travail d’autres acteurs de la voix et le libellé du tweet, qu’il a admis plus tard « pourrait avoir été un peu antagoniste ». Néanmoins, Baker n’a pas reculé, mais il a finalement jeté l’éponge lundi :

Merci à tous pour vos retours et votre patience. Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas poursuivre le partenariat avec VoiceVerseNFT. Intentions mises à part, je vous ai entendu et je m’excuse d’avoir accusé quiconque de « haïr » simplement en étant simplement en désaccord avec moi. – Troy Baker (@TroyBakerVA) 31 janvier 2022

Il n’y a pas que Baker qui semble moins aimer les NFT. En novembre, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a qualifié les jetons non fongibles de « l’avenir de notre industrie ». Cependant, l’enthousiasme de Wilson semblait s’être refroidi lorsqu’il a revisité le sujet lors d’un récent appel aux résultats, peut-être le résultat du contrecoup de ceux qui achètent les jeux de la société.

« Je crois que la collection continuera d’être une partie importante de notre industrie dans les jeux et les expériences que nous offrons à nos joueurs », a déclaré Wilson. « Que cela fasse partie des NFT et de la blockchain, cela reste à voir. Et je pense que, de la façon dont nous y pensons, nous voulons offrir la meilleure expérience de joueur possible, et nous évaluerons donc cela au fil du temps. . Mais pour le moment, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous mettons tout en œuvre. »

Team17 annonce aujourd’hui la fin du projet MetaWorms NFT. Nous avons écouté nos Teamsters, nos partenaires de développement et nos communautés de jeux, ainsi que les préoccupations qu’ils ont exprimées, et avons donc pris la décision de nous retirer de l’espace NFT. – Équipe17 (@ Équipe17) 1 février 2022

De plus, le développeur / éditeur Team 17 a reçu tellement de critiques après avoir révélé qu’il transformerait ses personnages de Worms en NFT (non-jeu) qu’il a retiré le projet 24 heures après l’avoir annoncé.

Tout le monde n’a pas perdu confiance dans les NFT. Ubisoft les a récemment doublés, encore une fois, insistant sur le fait que les joueurs « ne comprennent tout simplement pas ».