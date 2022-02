Parce qu’à Singapour, un créateur d’OnlyFans risque la prison pour son contenu

L’un des créateurs OnlyFans les plus populaires à Singapour est Titus Low, qui risque des mois de prison pour ses activités sur la plateforme. L’affaire a soulevé de nombreuses questions dans le débat public local sur l’illégalité de telles actions.

À Singapour, Titus Low est l’un des créateurs les plus réussis d’OnlyFans. Elle a commencé à vendre ses photos et vidéos nues sur la plateforme il y a à peine six mois, mais compte des milliers de personnes. Cependant, en décembre 2021, vient l’arrestation pour transmission de matériel obscène par voie électronique. En vertu du Code pénal de Singapour, une telle action est illégale, tout comme la participation ou la réception de bénéfices de toute entreprise dans laquelle des matériaux obscènes sont transmis. « Techniquement parlant, il est illégal de soumettre une photo de vous nue, même si elle est consensuelle », a déclaré Mark Teng, directeur exécutif du cabinet d’avocats That.Legal, à la BBC.

Pour ces raisons, Titus Low risque des mois de prison : trois pour avoir transmis du matériel obscène et six pour avoir rouvert un deuxième compte sur OnlyFans malgré l’interdiction de la police après une première visite en octobre 2021, plus une amende de 5 000 dollars. Low dit qu’il a créé un nouveau compte après avoir fermé le premier car les vidéos et les photos sont ses principales sources de revenus. « Dans mon cas, c’est une chose consensuelle entre adultes. Donc je ne pensais pas que c’était un problème [essere su OnlyFans] », a déclaré le créateur à la BBC.

À ce jour, il n’a pas encore été invité à comparaître en appel. L’histoire a cependant alarmé plusieurs créateurs singapouriens. Parmi eux se trouve LucyToday : « C’est très frustrant de penser que le gouvernement criminalise ce que nous faisons de notre sexualité alors que personne n’est blessé. Il semble que nous soyons persécutés pour un ‘crime’ sans victime. » Elle ajoute ensuite qu’aucun OnlyFans ne l’a contactée la prévenant des risques éventuels liés à l’utilisation de la plateforme à Singapour, qui compterait une centaine de créateurs locaux.

Beaucoup d’entre eux, dont LucyToday, continueront à produire du contenu pour la plateforme pour leur gagne-pain, mais seulement jusqu’à ce qu’une plainte soit déposée contre eux. Comme le souligne Eugene Tan, professeur agrégé de droit à l’Université de gestion de Singapour, la police ne « se livre pas à une surveillance intrusive des plateformes de médias sociaux ». De manière générale, il tient à préciser qu' »il n’y a pas d’intérêt d’ordre public à poursuivre la transmission de nus, notamment dans les cas où les images concernent des couples engagés dans une relation intime ».

L’affaire Titus Low a soulevé de nombreuses questions dans le débat public local sur l’illégalité de telles actions. Beaucoup espèrent un changement dans les lois. Kelly Leow, responsable des communications de l’organisation à but non lucratif AWARE, déclare pour la BBC : « Nous espérons que lors de la prochaine révision du Code pénal, les lois relatives à l’activité sexuelle de toute nature seront révisées pour suivre l’évolution de la société et de la technologie, avec le principe du consentement comme base pour déterminer la légalité ». Pourtant, le professeur Tan estime qu’une modification du code pénal est hautement improbable, car le concept de liberté d’expression, conçu pour donner un consensus, a une valeur juridique différente de la façon dont il est conçu dans les pays occidentaux. Il ne faut pas oublier que le sexe reste l’un des principaux tabous dans les franges conservatrices et réactionnaires de la population, qui jouent un rôle important dans la politique singapourienne.

Dans tout cela, OnlyFans n’a jamais commenté la question, pas même lorsque la BBC a tenté de contacter la direction. Nous restons donc en attente avant d’avoir une implication importante sur l’histoire, qui remet une fois de plus la relation entre les plateformes numériques et les politiques de chaque pays au centre. Quant à Titus Low, il a pour l’instant décidé de publier du contenu uniquement sur YouTube. S’il finit en prison, ce sera un coup dur pour toute la communauté des créateurs singapouriens OnlyFans. Pour cette raison, il n’exclut pas un transfert à l’étranger à l’avenir.