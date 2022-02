Android a enfin commencé à recevoir des réactions iMessage sous forme d’emojis

Étant des systèmes différents, il n’est pas toujours facile de faire communiquer parfaitement Android et iOS. Cela dépend toujours de Google et d’Apple, mais certaines situations standard ne fonctionnent pas correctement.

Pour résoudre une faille qui existe dans Android, Google a appliqué une nouveauté à l’application Messages, pour assurer la communication. Désormais, les réactions aux messages iMessage sont bien interprétées sur Android, comme on pouvait s’y attendre.

Android se rapproche de l’iPhone

Les messages sur Android ne fonctionnent pas correctement depuis longtemps. Chaque fois qu’une réaction à un message sur l’iPhone est postée, côté système de Google, elle n’est pas bien interprétée. Au lieu d’un emoji, il n’y a qu’un texte qui le signale.

On savait déjà que Google tentait de contourner cette limitation, sans résultat apparent. Maintenant, cela a changé et dans la version de test de l’application Messages, les réactions iOS semblent enfin fonctionner. Cela se voit déjà dans la version 20220121_02_RC00.





Réactions iMessage perçues dans Messages

Certains utilisateurs qui utilisent cette version ont déjà le changement visible et enfin les réactions apparaissent comme prévu. Maintenant, et après un long moment, les emojis associés aux messages apparaissent et non le texte comme « J’aime » ou « Laughed at ».

Fait intéressant, cette conversion ne semble toujours pas parfaite du côté d’Android. Certaines réactions iMessage ne correspondent pas correctement dans l’application Android Messages, présentant un emoji entièrement différent qui n’a pas beaucoup de sens.





Les paramètres reflètent également cette nouvelle

En plus de cette nouveauté qu’apporte l’application Messages, elle en a une autre associée à cette conversion des réactions iMessage. Il existe également une option pour activer ou désactiver cette traduction, présente dans la zone avancée, nommée Afficher les réactions de l’iPhone sous forme d’emojis.

Il s’agit d’une étape importante pour rendre la communication entre les utilisateurs Android et iOS plus transparente. Enfin, il sera visible ce que l’utilisateur d’iPhone veut exprimer lorsqu’il réagit à un message envoyé par un utilisateur du système Google. Pour le tester maintenant, rejoignez simplement le programme bêta de l’application Android Messages