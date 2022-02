L’un des composants les plus problématiques de Windows 10 est sans aucun doute les mises à jour. Cet élément est sujet à des problèmes et complique l’utilisation de n’importe quel PC à tout moment.

Microsoft a évalué ce scénario et en a tiré une conclusion intéressante. Windows 10 doit être allumé pendant 8 heures pour se mettre à jour correctement. C’est une valeur trop élevée, mais la vérité est qu’elle est essentielle.

Trop long pour faire des mises à jour

L’une des préoccupations de Microsoft est de s’assurer que ses utilisateurs ont leurs systèmes à jour. Windows 10 est le système qui laisse actuellement le plus de défis et qui doit se réinventer dans ce domaine, pour être encore plus efficace.

En analysant les problèmes qui s’accumulaient dans le domaine des mises à jour, une tendance a été détectée. Machines apparemment connectées à Internet depuis longtemps, et qui doivent rester au moins 8 heures pour une mise à jour correcte et complète.

Microsoft a évalué la connexion Internet

En fait, ce temps n’a pas besoin d’être séquentiel et peut être divisé par 2 par rapport à ce qui a été rapporté. Il y a un premier moment, dans lequel une connexion continue de 2 heures est requise et un deuxième moment qui devra se produire et aura une durée minimale de 6 heures.

C’est avec ce profil qu’une mise à jour sera traitée avec succès. Cette fenêtre de temps garantit un téléchargement réussi des packages Microsoft et des installations en arrière-plan qui peuvent être redémarrés ou repris une fois qu’un appareil est actif et sous tension.

Windows 11 voudra une connexion plus petite

C’est un scénario qui va bientôt changer. Microsoft pariera sur Windows 11 et garantit que les mises à jour seront 40% plus petites. Avec ce changement, Microsoft veut assurer des systèmes plus mis à jour et de manière plus simple.

Ces mises à jour seront également décomposées en blocs plus petits et non regroupées en moments uniques comme c’est actuellement le cas. Avec cette division, les utilisateurs avec des connexions plus lentes sont favorisés et nécessitent plus de temps dans des situations normales.