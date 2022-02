Il est maintenant temps ! BlackBerry a vendu ses brevets et abandonné le marché des smartphones

Jusqu’à il y a quelques années, BlackBerry était considéré comme l’un des grands dominants du marché des smartphones. En plus de ses équipements bien connus, la marque canadienne disposait également d’un écosystème complet, avec d’excellents services pour les utilisateurs.

Tout cet empire s’est effondré en quelques années, avec la disparition de BlackBerry du marché. Aujourd’hui, et pour mettre un terme à son existence, elle a vendu l’un de ses meilleurs actifs. On parle de brevets associés à l’univers mobile.

BlackBerry tue les smartphones

Plus qu’une excellente gamme de smartphones, BlackBerry a toujours beaucoup investi dans le domaine des nouvelles technologies. Il a été le précurseur de plusieurs innovations sur le marché des smartphones, du matériel au logiciel et aux services qu’il offrait.

Bien sûr, il a toujours protégé sa propriété intellectuelle et sa gamme de brevets est large, contrôlant ainsi une grande partie de ce que ses concurrents utilisaient. Tous ces actifs quitteront désormais les mains de l’entreprise canadienne et passeront à Catapult IP Innovations Inc.

Les meilleurs brevets seront vendus

C’est une vente qui est bouclée et qui apportera une grosse rentrée d’argent à BlackBerry. En tout, ce seront 600 millions de dollars qui seront versés, mais pas en une fois. Un montant initial de 4510 millions sera avancé, laissant 150 millions à payer après 3 ans.

Catapult IP Innovations Inc est en fait une nouvelle société qui a été créée dans le but d’acheter les brevets de BlackBerry. Il s’agit d’un mouvement clair pour initier un grand contrôle et cela apportera du travail aux tribunaux, avec des processus pour ceux qui utilisent ces technologies.

Ils étaient les meilleurs atouts du marché mobile

Ce sera une entreprise qui n’aura que ces brevets comme actifs, n’ayant aucune source de profit. Ainsi, la chose la plus certaine est de devoir mettre des brevets comme moyen de capitalisation et pour cela vous devrez licencier la technologie ou exiger des paiements de celui qui l’utilise.

Avec cette vente, BlackBerry ferme sa participation sur le marché mobile une fois pour toutes, après tout le succès. La marque s’affranchit ainsi de brevets comme son clavier physique, le service de messagerie et bien d’autres. D’après ce qu’ils ont révélé, cela n’aura aucun impact pour les utilisateurs actuels.