Des scientifiques découvrent une exoplanète extrême avec une atmosphère « exotique » comme celle de la Terre

Il s’appelle WASP-189b et se situe à 322 années-lumière de la Terre. Cette exoplanète a attiré l’attention des astronomes pour son atmosphère exotique. Cette découverte a été rendue possible grâce à la spectroscopie à haute résolution.

Les connaissances acquises sur les gaz chauds entourant la planète semblable à Jupiter sont importantes pour comprendre les planètes semblables à la Terre.

WASP-189b, l’exoplanète qui a une atmosphère exotique comme celle de la Terre

WASP-189b est une planète au-delà de notre système solaire, avec une température diurne de 3200 degrés Celsius. La planète est très proche de son étoile hôte, avec une année de 2,7 jours, soit le temps nécessaire à la planète pour effectuer une orbite autour de l’étoile.

Cette exoplanète est peut-être la plus extrême des quelque 4300 exoplanètes – des planètes dans des systèmes autres que le nôtre – qui ont été confirmées à ce jour.

Depuis qu’elle a été observée en 2020 par le satellite Khéops, elle intéresse les astronomes. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Astronomy, de nouveaux faits émergent sur la géante gazeuse brûlante.

Nous avons utilisé un spectrographe haute résolution pour collecter la lumière de l’étoile hôte, à un moment où la lumière traversait également l’enveloppe gazeuse de l’exoplanète. Après avoir extrait les parties pertinentes du spectre, nous avons pu relier au moins neuf variantes de substances connues à l’atmosphère de WASP-189b.

Dit Bibiana Prinoth, doctorante en astronomie à l’Université de Lund et responsable de l’étude.

La principale découverte est que l’atmosphère de WASP-189b contient de l’oxyde de titane, qui jusqu’à présent ne pouvait pas être détecté avec certitude dans l’atmosphère d’une géante gazeuse ultra-chaude. En plus de l’oxyde de titane, les chercheurs ont trouvé les éléments suivants : fer, titane, chrome, vanadium, magnésium et manganèse.

Mais ce n’est pas la seule chose qui ressort : en étudiant les positions dites des raies de chaque élément dans l’atmosphère, les chercheurs ont pu observer que celles-ci variaient. Cela a montré que WASP-189b a un type d’atmosphère en couches où la chimie tridimensionnelle, les effets thermiques et la dynamique sous forme de vents jouent un rôle important.

Dans le passé, il n’était possible d’analyser les atmosphères de ce type d’exoplanète qu’avec des modèles unidimensionnels. Dans notre étude, nous avons ouvert la voie à l’utilisation de spectrographes à haute résolution pour acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie des atmosphères exoplanétaires.

Dit Bibiana Prinoth.

La caractérisation des atmosphères d’exoplanètes est devenue un domaine d’investigation important en astronomie et en astrophysique. Maintenant que les outils techniques sont prêts, il sera possible pour les scientifiques de comparer en détail la composition chimique de différents types d’atmosphères exoplanétaires, même lorsqu’il s’agit de corps célestes plus froids et plus similaires à notre propre planète.

On me demande souvent si je pense que mes recherches sont pertinentes pour la recherche de la vie ailleurs dans l’Univers. Ma réponse est toujours oui. Ce type d’étude est une première étape dans cette recherche.

Conclut Bibana Prinoth.