La NHTSA émet un rappel de sécurité sur près de 54 000 Teslas au sujet de la fonctionnalité ‘rolling-stop’

Facepalm : Un nombre limité de véhicules Tesla font l’objet d’un récent rappel de sécurité NHTSA. Apparemment, Tesla a pensé que ce serait une bonne idée d’inclure une fonctionnalité dans son logiciel de conduite autonome qui permet à la voiture d’effectuer un arrêt en Californie. C’est une manœuvre qui est interdite par les 50 états.

Lundi, Tesla a émis un rappel de sécurité pour 53 822 véhicules couvrant tous les modèles équipés d’un logiciel « full-self-driving » (FSD). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a averti la société que les modifications apportées au logiciel qui ajoutaient des profils opérationnels à la fonction FSD pourraient empêcher la voiture de s’arrêter aux panneaux d’arrêt, augmentant ainsi le risque de collision.

Tesla ajoutée profils de conduite à son logiciel de conduite autonome bêta en octobre. La mise à jour incluait la possibilité de choisir parmi trois profils de conduite différents avec des noms plus ou moins explicites : « Chill », « Average », « Assertive ». Selon la NHTSA, la fonctionnalité n’a été mise en ligne que dans une « population bêta FSD à accès anticipé limité ».

C’est l’option Assertive qui est à l’origine du problème. Lorsqu’elle agit de manière autonome et réglée sur ce profil, la voiture conduira de manière plus agressive, notamment en effectuant des changements de voie plus fréquents, en empruntant la voie de dépassement et en effectuant des arrêts roulants. Un arrêt roulant (également appelé «arrêt californien») est l’endroit où le conducteur ralentit le véhicule à un panneau d’arrêt sans s’arrêter complètement.

« Le fait de ne pas s’arrêter à un panneau d’arrêt peut augmenter le risque d’accident », déclare la NHTSA.

Le logiciel effectue plusieurs vérifications avant d’autoriser un arrêt roulant. Tout d’abord, il doit être activé dans les paramètres du profil. L’intersection doit être un arrêt dans tous les sens et dans une zone où la limite de vitesse dans les deux sens est de 30 mph ou moins. Il ne peut y avoir de voitures, de piétons ou de vélos en mouvement à proximité du passage à niveau. Les capteurs doivent également avoir une visibilité « suffisante » à l’approche de l’intersection. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la voiture s’arrêtera complètement.

Malgré la prudence appliquée, les arrêts en Californie sont illégaux dans tous les États, y compris la Californie. S’il est effectué en présence d’un policier, il y a de fortes chances que vous vous fassiez arrêter, et à moins qu’il ne soit de bonne humeur, vous obtiendrez probablement une contravention. Alors pourquoi Tesla aurait même cela comme option dans son logiciel est un mystère.

Tesla a traité plusieurs rappels pour diverses raisons au cours de l’année précédente. Ce dernier intervient juste après une critique largement médiatisée alléguant que le logiciel de conduite autonome de Tesla souffrait d’un « dysfonctionnement critique » toutes les huit secondes. On ne sait pas si l’avertissement de rappel de la NHTSA résulte directement de cette critique.

Tesla était d’accord avec la NHTSA et rappellera les véhicules volontairement. Cependant, comme il ne s’agit que d’un problème de logiciel, les clients n’ont pas besoin d’apporter leur voiture pour qu’elle soit réparée. Tesla prévoit de publier une mise à jour en direct sur tous les systèmes concernés. Il enverra des lettres de notification aux clients d’ici le 28 mars; cependant, on ne sait pas quand Tesla déploiera la mise à jour logicielle.