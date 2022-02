Ce « démake » Bloodborne PC vous ramènera à l’ère PSX

En un mot : à une époque de remakes et de remasters pratiquement innombrables, cela se démarque lorsque quelqu’un vient avec un démake d’un jeu populaire. Un développeur intelligent vient de publier un port Bloodborne pour PC qui transfère le jeu aux graphismes de l’ère PlayStation One. Malgré la façon dont cela sonne, le jeu semble assez bon.

Lancé en 2015 sur la PlayStation 4, Bloodborne est probablement mieux connu pour être difficile de niveau A. Ce fait ne devrait pas surprendre puisqu’il s’agit d’un jeu Hidetaka Miyazaki et se situe spirituellement dans la franchise Souls. Il a été bien accueilli par les critiques et les fans, certains affirmant qu’il était encore meilleur que les autres jeux de la série Souls.

Six ans plus tard, en janvier 2021, le développeur de jeux Lilith Walther a commencé à porter Bloodborne sur Windows, mais avec une torsion. Elle a fait du jeu quelque chose qui se sentirait comme chez lui sur une PlayStation de première génération. Elle a finalement publié « BloodbornePSX » au monde lundi. Le jeu est disponible gratuitement sur itch.io.

Walther ne répertorie pas la configuration système requise pour Bloodborne, mais seulement qu’il fonctionne sous « Windows ». Cependant, il fonctionnera probablement sur une pomme de terre puisqu’il s’agit d’un démake. Ce n’est pas non plus tout le jeu. Il comprend des parties des premiers niveaux et 10 armes Hunter. Elle a même programmé des codes de triche.

C’est une version ironique puisque Bluepoint travaillerait sur un remasterisateur Bloodborne pour la PS5. Vérifiez-le avant que Sony ou FromSoftware ne lui disent de le retirer.