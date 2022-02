Legacy of the Sith bientôt disponible dans Star Wars: The Old Republic

Star Wars : The Old Republic est un MMORPG de Bioware qui existe depuis une bonne dizaine d’années et qui, grâce à sa capacité à innover et ainsi réussir à intéresser constamment les fans, reste l’un des univers persistants les plus importants.

Legacy of the Sith sera la prochaine extension déjà annoncée et son arrivée est pour bientôt, juste à temps pour célébrer le dixième anniversaire de Star Wars : The Old Republic.

Étant quelque chose qui était déjà prévu, l’extension Legacy of the Sith correspond au prochain contenu que le MMORPG Star Wars : The Old Republic de Bioware recevra.

Comme l’univers Star Wars, qui lui donne forme, contenu, contexte et nom, Star Wars : The Old Republic est une expérience en ligne intemporelle et (apparemment) immortelle, qui existe depuis le début de la dernière décennie et qui fête maintenant son dixième anniversaire. .

Récemment, BioWare et Lucas Film Games ont publié une nouvelle bande-annonce pour Star Wars : The Old Republic et pour Legacy of the Sith.

Cette nouvelle vidéo apporte une plus grande visibilité à l’histoire épique de Star Wars qui se déroulera dans cette prochaine extension, Legacy of the Sith, qui sortira le 15 février.

La sortie de Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith le 15 février poursuivra la célébration du 10e anniversaire du MMORPG bien-aimé qui offrira aux joueurs une multitude de nouveaux contenus, mises à jour et activités en jeu tout au long de 2022. .

Avec Legacy of the Sith, les joueurs pourront continuer à créer leurs propres histoires et créer leur propre empreinte personnelle sur l’univers Star Wars, en dévoilant les mystères derrière le plan final du renégat Sith, Dark Malgus, qui a posé un danger pour la galaxie depuis son introduction dans ce MMORPG il y a 10 ans.

Les joueurs se lanceront dans une campagne militaire intense pour sécuriser une planète vitale pour leur faction tout en découvrant le plan ultime de Dark Malgus.

En plus du prochain chapitre expansif de l’histoire passionnante de Star Wars : The Old Republic, les styles de combat arrivent, ce qui ajoutera de nouveaux niveaux de personnalisation aux armes et aux capacités du personnage, offrant aux joueurs encore plus d’options pour créer le personnage de Star Wars. de vos rêves.

Star Wars : The Old Republic – Legacy of the Sith arrive le 15 février.