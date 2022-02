Les humains sont voués à l’extinction… il n’y a pas de salut !

C’est peut-être une fin dont personne ne veut parler ouvertement et où la science peut jouer un rôle important, mais la dégradation de l’habitat, la faible variation génétique et la baisse de la fertilité conduisent l’Homo sapiens à s’effondrer. Les indices sont clairs. Si dans les années 1960 l’une des préoccupations était l’anéantissement nucléaire, l’autre était la surpopulation.

Cinquante ans plus tard, on parle déjà d’un déclin inéluctable de la population mondiale. Et de manière déjà intrépide, le mot « extinction » est même utilisé, comme le mentionne le paléontologue Henry Gee, rédacteur en chef de Nature, dans la présentation de sa théorie dans Scientific American.

Extinction : de la surpopulation à la sous-population sur Terre

Si par le passé les guerres posaient problème, la ruée vers le nucléaire prédisait un accident qui conduirait à l’anéantissement de l’humanité, un demi-siècle plus tard, cette menace a perdu son imminence. Quant à l’autre grand problème de ces années, la surpopulation, il a aussi perdu une partie de sa cause. En effet, il y a deux fois plus de personnes vivant sur Terre aujourd’hui qu’il y en avait dans les années 1960, et les gens vivent (en termes très généraux) dans un plus grand confort et une plus grande richesse qu’on ne le pensait auparavant.

Ainsi, alors que la population continue d’augmenter, le taux de croissance a diminué de moitié depuis 1968. Les prévisions démographiques actuelles varient. Mais il existe un consensus sur la limite de cette croissance. Selon Henry Gee, l’humanité atteindra le sommet d’ici le milieu du siècle et commencera à chuter brutalement.

En avançant un peu le calendrier jusqu’à l’an 2100, on s’attend à ce que la taille de la population mondiale soit plus petite qu’elle ne l’est actuellement. Dans la plupart des pays – y compris les plus pauvres – le taux de natalité est désormais bien inférieur au taux de mortalité. Dans certains pays, la population atteindra la moitié de sa valeur actuelle en peu de temps. Les gens s’inquiètent maintenant de la sous-population.

Peu de variation génétique et moins de qualité du sperme humain

Comme le souligne Henry Gee, dans une vision à long terme, les espèces de mammifères ont une tendance inconstante à apparaître, disparaître, dans une période d’un million d’années. Les archives fossiles indiquent que l’Homo sapiens existe depuis environ 315 000 ans, mais pendant la majeure partie de cette période, l’espèce était rare – si rare, en fait, qu’elle a frôlé l’extinction, peut-être plus d’une fois.

Ainsi furent semées les graines du malheur de l’humanité : la population actuelle est passée, très rapidement, de quelque chose de beaucoup plus petit. Le résultat est que, en tant qu’espèce, H. sapiens est remarquablement similaire. Il y a plus de variation génétique dans certaines races de chimpanzés sauvages que dans l’ensemble de la population humaine. Le manque de variation génétique n’est jamais bon pour la survie des espèces.

De plus, au cours des dernières décennies, la qualité du sperme humain a considérablement diminué, entraînant peut-être une baisse des taux de natalité, pour des raisons dont personne n’est vraiment sûr. La pollution – un sous-produit de la dégradation humaine de l’environnement – est un facteur possible. Le stress en est une autre !

Et l’économie « tue » les populations

Oui, l’économie est responsable du ralentissement de la croissance démographique, selon Gee. Actuellement, l’humanité capte déjà entre 25 et 40 % de la productivité primaire nette, c’est-à-dire la matière organique que les plantes créent à partir de l’air, de l’eau et du soleil.

En plus d’être une mauvaise nouvelle pour les millions d’autres espèces de notre planète qui dépendent de cette matière, une telle captation pourrait avoir des effets nocifs sur la santé, du point de vue de l’économie humaine. De nos jours, les gens doivent travailler plus dur et plus longtemps pour maintenir le niveau de vie dont jouissent leurs parents, si de tels niveaux sont même possibles à obtenir.

En effet, il est de plus en plus évident que la productivité économique a stagné ou même diminué à l’échelle mondiale au cours des 20 dernières années. L’une des conséquences pourrait être que les gens tardent à avoir des enfants, peut-être pendant si longtemps que leur propre fécondité commence à décliner.

Bien sûr, il est très positif qu’il y ait aujourd’hui une plus grande émancipation économique, reproductive et politique pour les femmes. Cela a sans aucun doute amélioré le niveau d’éducation, la longévité et le potentiel économique des êtres humains en général.

Il y a maintenant une meilleure contraception et de meilleurs soins de santé, les femmes n’ont pas besoin d’avoir autant d’enfants pour s’assurer qu’au moins certaines survivent aux dangers de la petite enfance. Mais avoir moins d’enfants, et le faire plus tard, signifie que les populations sont susceptibles de décliner.

extinction de la dette

L’auteur révèle une série de preuves particulièrement solides pour soutenir la théorie de l’extinction. Cependant, il est souligné qu’il existe une menace insidieuse pour l’humanité, ce qu’on appelle la « dette d’extinction. » C’est-à-dire qu’il arrive un moment dans le progrès de toute espèce, même celles qui semblent prospérer, où l’extinction sera inévitable. , peu importe ce qu’ils peuvent faire pour l’éviter.

La cause de l’extinction est généralement une réaction retardée à la perte d’habitat. Les espèces les plus menacées sont celles qui dominent certaines parcelles d’habitat au détriment d’autres, qui ont tendance à migrer vers d’autres endroits, donc elles se dispersent, elles sont plus diluées. Les êtres humains occupent plus ou moins toute la planète.

Dans le cas des humains, comme ils capturent pratiquement toute la productivité à l’échelle planétaire, ils sont dominants dans leur propre habitat. On pourrait donc voir une espèce « morte » en cours !