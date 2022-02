Vous pouvez maintenant organiser une soirée karaoké à l’intérieur d’une Tesla

Le set de micros TeslaMic s’inscrit dans la foulée entreprise par le PDG de Tesla, Elon Musk, pour faire de la marque un véritable art de vivre, à travers la création de produits d’accompagnement.

La semaine dernière, Tesla a sorti un ensemble de microphones de karaoké surnommé le TeslaMic pour une utilisation dans leurs véhicules. Pour l’instant, les accessoires, lancés parallèlement à la mise à jour du logiciel Tesla qui inclut l’application de karaoké Leishi KTV, ne sont disponibles qu’en Chine. Ce n’est pas un hasard si les débuts sur le marché de l’ensemble TeslaMic ont coïncidé avec le début des célébrations du Nouvel An chinois 2022, qui se termineront le 14 février. Pendant une courte période, l’ensemble TeslaMic était disponible dans une boutique en ligne chinoise Tesla au prix de 1 199 CNY, soit environ 188,50 $. Temps d’une heure et c’était complet. Certains utilisateurs parlent déjà de scalping, le même phénomène spéculatif inconfortable qui a touché (et continue de toucher) la PlayStation 5.

Les véhicules Tesla peuvent également compter sur une batterie de charge sans fil Qi de nouvelle génération de 18 watts d’une capacité de 10 000 mAh qui s’intègre dans le socle de charge du modèle 3 / Y. Un mouvement pour remplacer les modèles plus anciens, à charge plus lente et à capacité encore plus faible. La société a également fabriqué un nouveau rembourrage pour animaux de compagnie qui s’adapte aux sièges arrière.

Pendant ce temps, Tesla a annoncé qu’aucun nouveau modèle de véhicule ne sera produit cette année, y compris Cybertruck, encore retardé en faveur de l’accélération de la production de ses modèles actuels. Elon Musk a récemment déclaré que la société accepterait également sa crypto-monnaie préférée, Dogecoin,