Nintendo parvient à bloquer 1 300 vidéos YouTube avec leurs bandes sonores de jeux

Nintendo prend très au sérieux la protection des droits d’auteur, même s’il fait un véritable bras de fer avec des entités puissantes du monde numérique.

En ce sens, la société japonaise a maintenant réussi à faire bloquer par YouTube 1 300 vidéos contenant des chansons issues des bandes sonores de ses jeux.

Bloqué 1 300 vidéos avec de la musique de jeux Nintendo

Selon les informations, le populaire youtubeur GilvaSunner, qui compte déjà environ un demi-million d’abonnés, a annoncé sur son compte Twitter que Nintendo avait réussi à bloquer 1 300 vidéos YouTube qui restent des parties de la bande originale correspondant aux jeux de la société japonaise. Cette mesure apparaît comme un moyen pour la marque Switch de lutter contre la violation des droits d’auteur.

Le youtubeur alertait sur cette situation de vidéos bloquées depuis août 2019. Mais cette fois la main de Nintendo était assez lourde.

Selon GilvaSunner, les vidéos bloquées continuent la bande originale de plusieurs jeux. Parmi eux, plusieurs de la saga Zelda, d’autres de Super Smash Bros, certains de Super Mario, d’autres de Kirby et bien d’autres.

Le youtubeur précise que son compte YouTube se veut purement informatif. Et pour cette même raison, il n’a pas monétisé ses vidéos. D’autre part, vous comprenez également que Nintendo peut exercer son droit légitime de rendre son contenu disponible comme bon lui semble.

La décision de la société intervient après la fin de son programme Nintendo Creators, dans le but de faciliter la vie des youtubeurs. Mais il semble que l’intention ne soit pas bien passée. Et les plaintes de Nintendo s’ajoutent à son attitude de protection de plus en plus stricte et exigeante de sa propriété.

Ainsi, certains experts, comme l’avocat en propriété intellectuelle David Bravo, prédisent des temps difficiles pour la diffusion de contenus sans autorisation, même si ce n’est qu’à des fins d’information.