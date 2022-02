Apprenez à détecter les signes qui révèlent qu’un site Web n’est peut-être pas digne de confiance

Internet héberge un nombre incalculable de sites Web sur les sujets les plus variés et aux fins les plus variées. Par conséquent, il peut devenir difficile de comprendre à qui nous pouvons vraiment faire confiance. Aujourd’hui, nous allons essayer de vous aider dans cette tâche.

Nous vous donnons 7 signes qui peuvent vous aider à comprendre quand un site Web n’est pas digne de confiance.

Malgré le nombre de sites Web pris en charge par Internet, tous ne sont pas fiables et, dans certains cas, ils peuvent endommager nos appareils, ainsi que collecter des données privées, par exemple. Dans les cas moins évidents, il peut être difficile de les détecter.

Bien que ce ne soit pas toujours linéaire, sachez ces 7 signes qui peuvent indiquer que le site n’est pas digne de confiance.

1 – Domaine

Pour usurper les sites Web officiels, la tendance est de créer des domaines similaires. Parce qu’ils ne font que se ressembler, il peut être simple de voir si la personne qui y a accédé est digne de confiance ou non.

Premièrement, le nom du service, par exemple, peut être mal orthographié, car la forme correcte est utilisée dans le domaine officiel. Ensuite, des lettres ou des chiffres supplémentaires peuvent apparaître, remplaçant d’autres caractères similaires. D’autre part, le nom correct peut être utilisé, sans erreurs ni éléments supplémentaires, mais se terminant par une extension différente – par exemple, le site officiel sera .com et le faux sera .org.

2 – Absence de coordonnées

Si vous visitez un site Web qui n’a pas d’informations de contact, soyez surpris et n’attendez pas qu’il s’imprègne. Bien que n’étant pas inquiétant en soi, il pourrait s’agir d’un défaut dont il faut être conscient.



Les sites Web contiennent généralement des informations de contact, telles qu’un e-mail, un numéro de téléphone et parfois une adresse. D’une part, un formulaire de contact ne suffit généralement pas pour les entreprises ou les boutiques en ligne et, d’autre part, les sites d’information, par exemple, fournissent généralement des données sur les auteurs.

3 – Spam publicitaire

Bien qu’ils soient un atout majeur pour la survie des sites Web, en particulier lorsqu’il s’agit de plates-formes en libre accès, vous devez être conscient du contenu annoncé.

La plupart des sites Web auxquels vous ne devriez pas faire confiance hébergeront des publicités avec des titres de clickbait ou des promesses trop bonnes. Même si c’est tentant, ne cédez pas, car cela risque de ne pas bien se passer.

4 – Absence de politique de confidentialité ou de conditions d’utilisation

La politique de confidentialité des données ainsi que les conditions d’utilisation sont une obligation à laquelle répondent tous les sites Web légitimes. Ainsi, la plupart des sites Web non fiables ne disposent pas de ces informations et, s’ils le font, elles sont incomplètes, contiennent des erreurs ou sont copiées.

Dans le cas des boutiques en ligne, vous devez confirmer, par exemple, la politique de retour et d’expédition adoptée. Sinon, méfiez-vous !

5 – Liens indésirables ou boutons de téléchargement

Ce signe semble même trop évident. Cependant, comme il convient de le rappeler, si un site Web contient des liens de spam qui redirigent l’utilisateur vers d’autres sites Web malveillants, méfiez-vous.

De plus, la présence de publicités avec des boutons à télécharger est aussi un signal d’alarme. Bien que ce bouton semble fonctionner, ce que vous allez télécharger est inconnu et peut ne pas donner un bon résultat.

6 – Fautes d’orthographe ou de grammaire

Parce que ce sont des sites Web bâclés, ils contiennent généralement de nombreuses fautes d’orthographe et de grammaire. Par conséquent, essayez de parcourir quelques pages et voyez si vous détectez quelque chose de suspect. Si vous rencontrez des erreurs fréquentes, le site Web risque de ne pas être fiable.

7 – Absence dans la recherche Google

Si vous détectez l’un des signes décrits ci-dessus, vous pouvez adopter une autre approche. En recherchant le site internet sur Google, s’il n’est pas fiable, il n’apparaîtra pas dans les résultats, ou du moins en premier et au dessus du vrai site internet, s’il existe.

Vous pouvez essayer de détecter certains des signaux décrits ci-dessus au cas où vous recevriez des e-mails suspects, par exemple. Soyez toujours à l’affût et ne vous laissez pas berner !

A lire aussi :