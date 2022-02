Les fichiers sont mis à jour vers la version 2.1.5 avec des corrections de bogues

Files, le célèbre navigateur alternatif pour Windows 10 et Windows 11 reçoit une mise à jour. Avec le numéro de version 2.1.5, dans cette nouvelle version, il n’y a pas de changements notables, mais de petits changements dans le but de peaufiner les détails et de corriger les bugs. Le développeur nous laisse la liste suivante des changements survenus dans cette nouvelle version.

Journal des modifications de fichiers (v2.1.5)

Qu’est-ce qui a changé dans cette nouvelle version ?

Des clés d’accès ont été ajoutées à la barre d’outils.

Maintenant, le lecteur de stockage cloud Jottacloud est détecté.

Largeur minimale de la barre latérale réduite de 250 px à 180 px.

Ajout du bouton « Exécuter le script » à la barre d’outils.

Les fichiers ou dossiers nouvellement créés sont maintenant sélectionnés avec Fichiers.

Ajout de la prise en charge de la police Segoe UI Variable dans Windows 11.

Un bouton pour extraire les archives a été ajouté à la barre d’outils.

De nouvelles informations apparaîtront désormais pour clarifier les risques liés à l’option permettant de définir Fichiers comme gestionnaire de fichiers par défaut dans Windows.

Un nouveau bouton à définir comme arrière-plan a été ajouté à la barre d’outils lorsqu’une image est sélectionnée.

Les options en double pour ouvrir le terminal Windows ont été supprimées.

Ajout de la prise en charge de l’ouverture d’applications à partir de la boîte de routage.

Ajout du raccourci CTRL+SHIFT+K pour dupliquer l’onglet.

Ajout d’un bouton d’installation à la barre d’outils lors de la sélection d’un fichier de police

Un bouton de rotation de l’image vers la gauche/droite est intégré à la barre d’outils lorsqu’elle est sélectionnée.

Ajustement du rembourrage des TabViewScrollButtons.

Ajout du bouton d’installation à la barre d’outils lors de la sélection d’un fichier inf.

Ajout de la prise en charge de l’extension du volet de prévisualisation au-delà de 400 pixels.

Ajout de « Fermer les onglets à gauche » et « Fermer les autres » au menu contextuel des onglets.

Bugs corrigés