realme 9 Pro+ : c’est le retour des capteurs de fréquence cardiaque sur les smartphones

Les utilisateurs de smartphones Samsung d’il y a plusieurs années se souviendront bien de la quantité de capteurs supplémentaires apportés par l’équipement. Cependant, son peu d’utilisation a fini par parler plus fort et les différents fabricants qui ont inclus ce type de capteurs ont fini par dicter sa fin en général.

Realme, qui a derrière lui la maison OPPO, semble être prêt à récupérer le capteur d’empreintes digitales, avec son prochain realme 9 Pro+. Mais il y a plus d’informations révélées.

Le capteur de fréquence cardiaque a commencé à émerger à un moment où le segment des smartphones semblait stagner, étant un facteur prépondérant parmi les différents fabricants haut de gamme. Samsung était l’un des plus remarquables dans ce domaine et en plus de ce capteur, il a évolué, proposant même des propositions avec un capteur SpO2.

Avec l’expansion des wearables, à savoir les montres et les bracelets intelligents, ce type de capteurs dans les smartphones n’a plus de sens, mais realme semble vouloir ramener cette fonctionnalité sur les smartphones.

realme 9 Pro+ apportera le capteur de fréquence cardiaque aux smartphones

L’annonce de realme 9 Pro+ aura lieu le 15 février et est déjà confirmée par Madhav Sheth, le président de la division internationale de la marque.

C’est Madhav qui, il y a quelques heures, a partagé un petit teaser de ce smartphone sur son Twitter, mettant en avant la fonctionnalité de mesure de la fréquence cardiaque et son capteur.

Dans les modèles que nous connaissons par le passé, ce capteur était positionné indépendamment quelque part à l’arrière du smartphone. Mais avec l’évolution des technologies, realme le mettra sur le capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Bien que la collecte de ces données soit apparemment associée à l’application dédiée à la santé, le fabricant prévient déjà qu’elles ne sont pas fiables pour un traitement médical ou un diagnostic.

Puisqu’il s’agit d’un écran prenant en charge les capteurs, nous serons alors face à un écran doté de la technologie AMOLED, et sur l’image, nous pouvons voir que la caméra selfie est positionnée dans le coin supérieur gauche.

Son processeur sera un Dimensity 920, étant ainsi le premier smartphone avec ce SoC à arriver en Europe. Nous resterons à l’écoute pour plus d’informations avant la grande version.