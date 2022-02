Grindr : L’application de rencontres pour homosexuels aura disparu des magasins d’applications en Chine

Le concept d’utiliser une application pour trouver une paire, ou plusieurs, est de plus en plus courant. De telle sorte qu’en plus du célèbre Tinder, il y en a d’autres dont les utilisateurs sont, par exemple, des homosexuels. L’un des plus connus dans ce domaine est Grindr, qui a apparemment disparu des app stores en Chine.

Malgré la suppression de cette application, d’autres similaires sont toujours disponibles dans le pays.

Grindr est une application de rencontres pour les membres gays, bisexuels, transgenres et communautaires. queer. Semblable à Tinder, il se décrit comme le premier espace gratuit où vous pouvez rencontrer des personnes intéressantes.

Selon Bloomberg, apparemment, ce réseau social a été supprimé de l’App Store d’Apple, ainsi que des magasins d’applications disponibles pour Android. Bien qu’il ne soit pas clair quand il a disparu des magasins d’applications Android – en l’absence du Play Store, ils sont exploités par des entreprises locales telles que Huawei et Tencent – on sait qu’il a disparu de l’App Store le 27 janvier.

Cette disparition survient après que le gouvernement chinois a annoncé la semaine dernière qu’il mettrait fin aux contenus illégaux, à la pornographie et aux activités considérées comme malveillantes et partagées en ligne. Bien que l’homosexualité ne soit pas illégale en Chine, certains ont remarqué que les politiques gouvernementales sont de plus en plus intolérantes. Par exemple, les régulateurs ont exprimé leur opposition à la question dans les médias.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant la disparition de Grindr de son app store. Cependant, il a toujours précisé que son approche à l’étranger dépendait des politiques de chaque pays. Elle est donc « obligée de se conformer aux lois locales », même si sa perspective n’est pas la même que celle du gouvernement.

Malgré l’application de rencontres pour les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels et les personnes appartenant à la communauté queer supprimé, Bloomberg révèle qu’il existe des alternatives, telles que Blued, qui sont toujours disponibles.

