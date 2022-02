Apple a autorisé les applications non répertoriées disponibles via un lien direct

Apple a autorisé l’apparition d’applications non répertoriées dans l’App Store, qui seront disponibles via un lien direct. Apple a plus d’un million d’applications, y compris l’éducation, le divertissement, les jeux, le streaming, la photographie et bien d’autres. Mais la dernière disposition permet aux applications secrètes ou non répertoriées d’apparaître dans l’App Store. Ces applications ne seront mises à la disposition que de quelques personnes. Ces applications non répertoriées n’apparaîtront pas dans les résultats de recherche et ne seront pas présentées au public.

Apple s’efforce de faciliter ses utilisateurs grâce à une expérience premium et des solutions ultimes à leurs besoins. Il a ouvert l’App Store d’Apple en 2008 et a depuis élargi le service d’applications numériques. Au moment du démarrage, l’App Store ne comprenait que 500 applications avant l’augmentation exponentielle du nombre d’applications. Aujourd’hui, l’App Store d’Apple compte plus de 4 millions d’applications de jeu et non liées au jeu. Ils ont adapté ces applications aux besoins des utilisateurs. Pourtant, les besoins spécifiques des entreprises, des groupes de recherche et des événements publics sont partiellement satisfaits par l’App Store d’Apple.

Ainsi, la nouvelle stipulation d’autoriser les applications non répertoriées est importante pour les entreprises et les communautés numériques. Dans cet article, nous discuterons de la manière dont vous pouvez développer et publier votre application non répertoriée. Alors, plongeons dans le sujet.

Comment distribuer des applications non répertoriées ?

La nouvelle disposition d’Apple permettra aux développeurs d’applications de développer des applications spécifiques pouvant être publiées dans l’App Store d’Apple. Vous pouvez accéder à ces applications non répertoriées via un lien direct uniquement. Ces applications ne seront pas présentées au public et répondront aux besoins spécifiques des études de recherche, des enquêtes, des entreprises et des événements spéciaux.

Ces applications ne s’affichent dans aucune des catégories, des graphiques, des listes, des recommandations et des résultats de recherche de l’App Store. La seule façon d’avoir un accès libre à ces applications est via Apple School Manager et Apple Business Manager. Vous pouvez distribuer des applications non répertoriées au public visé et aux membres de l’équipe via un lien direct.

Vous pouvez distribuer des applications non répertoriées à :

Toutes les régions prises en charge par l’Apple App Store.

Appareils appartenant aux employés. En règle générale, vous ne pouvez pas gérer ces appareils via Apple Business Manager et Apple School Manager.

Ces applications non répertoriées peuvent également être partagées via un lien direct vers votre public cible. Votre public limité peut être vos partenaires, affiliés, membres de la recherche. Le lien direct est utilisable sur l’App Store, Apple Business Manager et Apple School Manager.

Comment obtenir un lien d’application non répertorié ?

Un lien vers une application non répertoriée est crucial pour la distribution et l’utilisation de cette fonctionnalité. Pour recevoir un lien direct, vous devrez en faire la demande auprès d’Apple. Que votre application non répertoriée soit approuvée ou soumise pour examen, remplissez le formulaire de demande avec diligence, conformément aux instructions.

S’ils ont rendu votre application disponible pour un téléchargement privé, créez un nouvel enregistrement d’application dans App Store Connect. Après cela, téléchargez les détails binaires et modifiez la méthode de distribution au public avant de remplir le formulaire de demande.

Une fois qu’Apple aura approuvé votre application, sa méthode de distribution passera aux applications non répertoriées. Apple n’accepte pas les demandes d’applications non répertoriées pour la version bêta ou les pré-versions. Assurez-vous donc que votre application non répertoriée est entièrement développée et prête à être publiée avant de remplir le formulaire de demande.

Comment partager vos applications non répertoriées ?

Une fois qu’Apple aura approuvé votre application, vous recevrez un lien. Grâce à ce lien, vous pouvez accéder à l’application non répertoriée sur Apple School Manager et Apple Business Manager. Toute personne ayant ce lien direct aurait accès à l’application non répertoriée.

Assurez-vous donc que ceux qui sont membres de votre équipe ou qui font partie d’un projet de recherche ou d’une entreprise ne peuvent utiliser que le lien. Vous pouvez également utiliser certains mécanismes pour empêcher l’utilisation non autorisée d’applications non répertoriées.

Remarques finales

Si vous souhaitez disposer d’une application capable de répondre à vos besoins spécifiques, Apple peut vous aider. L’un des changements les plus fondamentaux de cette ère des données est la possibilité de tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez besoin d’une application spécifique qui n’est pas disponible sur l’App Store d’Apple, faites simplement une demande à Apple pour une application non répertoriée. Apple examinera votre formulaire de demande et évaluera la compatibilité et les spécifications de l’application.

Une fois approuvé, vous pouvez le partager avec les membres de votre équipe ou vos partenaires commerciaux. En outre, vous pouvez accorder l’accès à n’importe qui via un lien direct. De telles applications personnalisées apporteront une nouvelle révolution dans la transformation numérique et, encore une fois, Apple est le précurseur.