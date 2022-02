Avez-vous vu à quoi ressemblera Gmail ? Les changements commencent à arriver en quelques jours

À la suite de tous les outils qu’il a apportés à Gmail, Google a essayé d’ajuster cette interface pour qu’elle soit plus attrayante et plus intuitive pour les utilisateurs. Les résultats sont visibles et semblent logiques.

Google a maintenant un autre changement prêt à donner à Gmail une interface encore plus simple et plus intégrée. Ces nouvelles commencent à arriver maintenant et vont complètement changer ce service de messagerie Internet.

Au cours des derniers mois, Google s’est concentré sur l’intégration de ses nombreux services avec son service de messagerie. Il ne veut pas se limiter à avoir des raccourcis présents là-bas et qui ouvrent ensuite d’autres fenêtres, mais il veut intégrer et incorporer ces propositions.

Alors, et parce qu’il veut avoir une interface unique et intuitive, Google s’apprête maintenant à lancer quelque chose de nouveau pour Gmail. Ce changement va beaucoup changer dans ce service, donnant aux utilisateurs tous les outils comme Google Chat, Meet et Spaces.

Il s’agira d’une vue intégrée qui mettra fortement l’accent sur ce que le géant de la recherche a pour les entreprises et leurs employés. Pour cette raison, Google va maintenant commencer à mettre en œuvre le changement dans sa proposition d’espace de travail.

Pour atténuer la sur-stimulation et la perte de concentration, le changement d’interface aura des notifications beaucoup plus discrètes et ciblées. Même ainsi, l’utilisateur saura qu’il dispose d’alertes pour accéder aux services et interagir avec les informations présentes.

C’est dans les prochains jours que les clients disposant de comptes Gmail professionnels, associés à Google Workspace, recevront cette nouvelle. Il sera déployé progressivement et sera déployé à tous d’ici la fin du premier trimestre 2022.

On ne sait pas encore quand ce changement atteindra les utilisateurs de comptes personnels. Google a certainement ce changement d’interface dans ses plans, car il le rend plus intuitif et beaucoup plus simple à utiliser.