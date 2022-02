Voici les nouveaux avatars Facebook (également pour le Metaverse)

De nouveaux avatars personnalisés arriveront bientôt sur Facebook, Instagram et les expériences Oculus Quest VR. Mark Zuckerberg l’a annoncé sur son profil officiel.

Mark Zuckerberg a annoncé de nouveaux avatars pouvant être utilisés dans tous les produits Meta, de Facebook au Metaverse. Les nouveaux personnages en trois dimensions représenteront une évolution de ceux déjà disponibles sur Facebook et Messenger, où depuis un certain temps les utilisateurs peuvent créer leurs propres avatars personnalisés à utiliser dans les messages et les commentaires. Désormais, en plus de rafraîchir leur apparence, ces avatars peuvent également être utilisés dans les histoires Instagram, les DM et le Metaverse. Dans ce dernier cas il faudra évidemment disposer d’un visualiseur de réalité virtuelle Oculus Quest.

Les nouveaux avatars seront initialement disponibles aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il est probable qu’à l’avenir, ils arriveront bientôt dans le reste du monde, y compris en Italie. Les nouveaux smileys tridimensionnels incluent de nouvelles formes de visage et certains accessoires conçus pour les personnes handicapées, tels que des fauteuils roulants et des appareils auditifs. Le premier avatar affiché est évidemment celui de Mark Zuckerberg, qui a annoncé l’arrivée de la nouveauté sur son profil Facebook. « Nous commençons à expérimenter des vêtements numériques, y compris une chemise NFL à porter pour le Super Bowl », a-t-il écrit dans le post.

L’objectif futur, comme déjà annoncé lors de la conférence Connect 2021, est d’avoir des avatars photoréalistes pouvant être utilisés dans toutes les expériences Meta. pour cela, cependant, cela prendra encore du temps. Cependant, la nouveauté représente un nouveau pas en avant pour la stratégie de Meta concernant le Metaverse, un élément qui représente actuellement une priorité pour la société basée à Zuckerberg. Reste maintenant à savoir quand les nouveaux avatars arriveront également dans le reste du monde et au sein d’Instagram, où ils ne peuvent pas être utilisés pour le moment.

