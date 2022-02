Google a enfin résolu l’un des plus gros problèmes d’Android Auto

Avec de plus en plus d’utilisateurs, grâce à une plus grande adoption par les marques, Android Auto a eu une visibilité croissante. Cette solution est parfaite pour tous ceux qui souhaitent utiliser les fonctionnalités d’un smartphone directement dans une voiture.

Bien sûr, cela a mis en lumière certaines des failles de cette proposition de Google, qui tente de les résoudre rapidement. L’un des plus importants semble désormais être enfin abordé et ramène ainsi l’une des caractéristiques les plus importantes du système dédié aux voitures.

Un gros problème d’Android Auto

C’est en novembre dernier que les premières plaintes des utilisateurs d’Android Auto ont été connues. Dans les forums de Google, des rapports ont commencé à apparaître sur un problème important qui limitait l’utilisation de cette proposition.

D’après ce que l’on peut voir, les utilisateurs se sont plaints qu’après une mise à jour, les SMS n’étaient plus affichés dans le système de Google. Cela s’est avéré ne pas être un problème centré sur un fabricant et était répandu, à la fois dans les voitures et les smartphones eux-mêmes.

Google a corrigé ce bug une fois pour toutes

Les solutions couramment utilisées, qui consistent notamment à supprimer et réassocier les smartphones à la voiture, ne semblent pas fonctionner, ce qui limite encore plus les utilisateurs. La seule solution présentée était d’attendre que Google résolve le problème, ce qui n’est pas toujours rapide.

Après tout, et avec la dernière mise à jour automatique d’Android, cette situation semble enfin résolue. La réponse est venue de Google lui-même, qui dans son forum a révélé que cette situation est dépassée et que les SMS devraient être à nouveau présentés dans Android Auto.

Tout doit être à jour sur les smartphones

Google demande également aux utilisateurs d’être prudents avant de tester que le problème est effectivement résolu. Les applications utilisées, aussi bien Android auto que les applications associées aux SMS, doivent être mises à jour via l’Android Play Store sur les smartphones.

Cela résoudra l’un des plus gros défauts de la solution de Google pour les voitures jusqu’à présent. Google s’est concentré sur la résolution de ce problème et présente maintenant la solution à ses utilisateurs pour enfin disposer de ce système complet et entièrement fonctionnel.