OnePlus 10 Ultra : après tout, le design de ce nouveau smartphone a toujours été bien en vue

Le OnePlus Pro a déjà été présenté en Chine, mais encore plus de nouvelles de cette gamme de smartphones sont attendues. Les rumeurs indiquent que le OnePlus 10 Ultra apparaît toujours lorsque la marque se concentre sur le marché mondial.

Ce nouveau modèle a fait l’objet de spéculations, notamment concernant ses spécifications et ses caméras. Un brevet de l’année dernière a peut-être révélé tout ce que l’on voulait savoir, montrant comment sera le design final de ce smartphone.

Au cours des derniers mois, les rumeurs sur l’existence d’un nouveau smartphone de OnePlus ont gagné du terrain. Ce sera un appareil avec le cachet d’un Ultra, c’est-à-dire le haut de gamme de la marque pour l’alignement de la ligne OnePlus 10.

L’information, bien qu’officielle, est devenue publique, rendant son existence de plus en plus évidente. Ce sera un concurrent direct du Galaxy S22 Ultra de Samsung, un autre modèle que nous verrons arriver le 9 de ce mois.

La technologie OnePlus a breveté cette conception en septembre 2021. Ce téléphone ressemble beaucoup au OnePlus 10 Pro, mais la disposition de l'appareil photo est différente.

Bien sûr, on s’attend à ce qu’il dispose d’un ensemble de caméras au-dessus de ce qui est normal et cela a été l’un des axes de la recherche d’informations. On dit que cela peut ressembler à ce que Samsung va présenter, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de ces éléments.

Ainsi, et comme cela a maintenant été démontré, un brevet de septembre dernier pourrait avoir la forme définitive de ces caméras sur le OnePlus 10 Ultra. Cela montre comment la marque chinoise a conçu l’alignement, avec trois caméras, dont une avec un objectif périscope et également un petit écran secondaire.

Il y a aussi la présence d’un écran qui occupe toute la zone avant, se terminant par une forme 2D, arrondie et avec une lunette minimale, et avec un poinçon sur le côté gauche. De plus, et sur la base d’autres informations révélées, il s’agira d’un smartphone qui disposera d’un SoC Snapdragon 8 Gen1.

Il n’y a, pour l’instant, aucune information sur le OnePlus 10 Ultra et son arrivée sur le marché. Il devrait apparaître dans la seconde moitié de 2022 et entrer directement en haut de l’offre, en tant que smartphone exclusif avec un matériel de pointe.