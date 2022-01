Toshiba pilote "holographique" bornes d’autocontrôle dans les magasins 7-Eleven de Tokyo

Dans le contexte : Un aspect négatif des caisses automatiques dans les magasins est qu’elles sont infestées de germes. Parfois, un préposé essuie les écrans tactiles, mais les machines sont rarement nettoyées après chaque transaction. Cependant, que faire si vous n’aviez pas à toucher l’écran.

Toshiba va dans ce sens avec des écrans « holographiques » sans contact. Les stands d’auto-contrôle n’utilisent pas de véritables hologrammes – cela ressemble plus à une variation de l’illusion Pepper’s Ghost. Lorsqu’il est combiné avec la reconnaissance des gestes, l’effet peut être assez convaincant.

Amazon propose un paiement sans contact dans certains de ses magasins physiques, mais la technologie qu’il utilise est coûteuse et exclusive. Toshiba testera donc sa plate-forme de point de vente (POS) chez 7-Elevens au Japon. Il convient peut-être de mentionner que les magasins 7-Eleven au Japon sont moins axés sur les articles de commodité et proposent plus de produits que vous trouverez généralement dans une épicerie aux États-Unis. Le Japon compte également trois fois plus de 7-Elevens que les États-Unis.

Vous pouvez voir un exemple du kiosque dans la vidéo ci-dessus (masthead), mais la caméra a du mal à capturer l’aspect tridimensionnel de l’écran tactile. Les utilisateurs scannent les articles comme d’habitude tandis que les produits et les totaux sont affichés sur l’écran faux holographique.

Pour l’utilisateur, le clavier semble planer juste au-dessus du panneau de verre, tandis que des capteurs de mouvement cachés capturent les mouvements de la main pour traiter les pressions sur les boutons. Seul le client utilisant le système peut voir l’écran. Il semble juste que la personne ne pointe arbitrairement vers rien vers quelqu’un d’autre.

Les machines fonctionnent actuellement dans le cadre d’un programme pilote. Six magasins Tokyo 7-Eleven testeront les kiosques à partir de demain, le 1er février. La nouveauté de l’appareil et les craintes persistantes de covid verront probablement le stand d’auto-contrôle se remplir. On ne sait pas si les systèmes de point de vente atterriront aux États-Unis.